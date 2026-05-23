Έμπολα: 10 αφρικανικές χώρες σε κίνδυνο να πληγούν από την επιδημία

Newsroom
Δέκα αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

«Έχουμε δέκα χώρες σε κίνδυνο» να πληγούν, είπε ο πρόεδρος της Africa CDC, Ζαν Κασεγιά, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Αυτές οι χώρες είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια.

Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία «εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αυτή η επιδημία, η 17η που πλήττει τη ΛΔ του Κονγκό «είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Κασεγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

