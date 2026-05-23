Τραμπ στο Axios: «50/50» οι πιθανότητες συμφωνίας με το Ιράν - Θα αποφασίσω την Κυριακή

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι είναι στο «50/50» για τη συμφωνία με το Ιράν.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει το τελευταίο σχέδιο με τους συμβούλους του και ότι ενδέχεται να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μέχρι την Κυριακή.

«Είτε θα τους χτυπήσω πιο σκληρά από ό,τι έχουν χτυπηθεί ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», φέρεται να είπε.

🚨 NEW: POTUS tells @axios @BarakRavid he's a "SOLID 50/50" on Iran deal vs. bombs -- whether to make a "good" deal or else "blow them to kingdom come"



• "either I hit them harder than they have ever been hit, or we are going to sign a deal that is good" https://t.co/47ZE900rkc — Mike Allen (@mikeallen) May 23, 2026

Nωρίτερα οι FT έκαναν γνωστό ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους όρους της συμφωνίας περιλαμβάνεται το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και η θέσπιση πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το τελευταίο ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά «αγκάθια» στις συνομιλίες, με τον Τραμπ να απαιτεί από την Τεχεράνη να παραδώσει περίπου 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου και να αποδεχτεί τους περιορισμούς που την εμποδίζουν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Axios ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο που βρίσκεται υπό συζήτηση είναι απίθανο να επιλύσει λεπτομερώς τις διαφορές για το ουράνιο και τον εμπλουτισμό. Αντ' αυτού, η πρόταση θα τερματίσει τον πόλεμο και θα δεσμεύσει τις πλευρές σε 30 ημέρες βαθύτερων διαπραγματεύσεων.

Στην συμφωνία περιλαμβάνεται ο όρος ότι οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν επίσης τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων, καθώς και στη σταδιακή αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης που κατέχει στο εξωτερικό.

«Τάση προσέγγισης»

Από το αντίπαλο στρατόπεδο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση αποκάλυψε ότι η χώρα του βρίσκεται στη «φάση της οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Έπειτα από εβδομάδες διμερών συνομιλιών, παρατηρούμε μια τάση προσέγγισης» με τις αμερικανικές θέσεις, τόνισε.

«Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φθάσουμε σε συμφωνία πάνω στα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε ωστόσο.

Ο Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το ζήτημα των πυρηνικών δεν αποτελεί «στο στάδιο αυτό» μέρος της συμφωνίας που συζητείται.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει πως υπάρχει «μια πιθανότητα» να δεχθεί ήδη από σήμερα το Ιράν μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές ημέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας πως ελπίζει να έχει «καλές ειδήσεις».

Αυτή η κατά τα φαινόμενα πρόοδος σημειώνεται έπειτα από εβδομάδες αποκλεισμών και απειλών. Ακόμα και σήμερα, ο κύριος ιρανός διαπραγματευτής υποσχέθηκε μια «συντριπτική» απάντηση, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, έπειτα από πληροφορίες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.