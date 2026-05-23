Iράν και Πακιστάν έστειλαν στις ΗΠΑ αναθεωρημένη πρόταση

Πακιστανός αξιωματούχος: Η συμφωνία είναι πολύ κοντά, αλλά τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμη

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, είπαν σήμερα στο Ρόιτερς δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Μια απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση αναμένεται αύριο, Κυριακή, πρόσθεσαν οι πηγές.

Προηγουμένως πακιστανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις είχε δηλώσει στο Ρόιτερς ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στην τελική φάση της και είναι «αρκετά συνολική».

«Δεν έχει τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη και για τις συναντήσεις του με ιρανούς ηγέτες, δήλωσε πως «μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σ' ένα MoU» για τον τερματισμό του πολέμου, αναφερόμενος σ' ένα μνημόνιο κατανόησης. Με την επίσκεψη έγινε «σημαντική πρόοοδος» στα σημεία των Συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί σχετικά με τα σημεία των Συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ