ΗΠΑ: Η CIA διεξήγαγε «επιχείρηση αντιπερισπασμού» στο Ιράν ενώ αναζητούσε τον αεροπόρο

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών διεξήγαγε «επιχείρηση αντιπερισπασμού» για να «προκαλέσει σύγχυση» στους Ιρανούς, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αεροπόρων, των οποίων το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της CIA.

«Εκτός από τα ανθρώπινα μέσα και τις τεχνικές που επιστρατεύτηκαν από τον πρόεδρο για να βρεθούν οι αεροπόροι μας, η CIA διεξήγαγε μια επιχείρηση αντιπερισπασμού με στόχο να προκαλέσει σύγχυση στους Ιρανούς οι οποίοι τους κυνηγούσαν ασταμάτητα», δήλωσε ο Τζον Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, έχοντας δίπλα του τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Από την πλευρά του, εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Δεν δίστασε μάλιστα να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ