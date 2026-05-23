Ζελένσκι: Η Μόσχα ετοιμάζει πλήγμα με τον πύραυλο «Ορέσνικ»

Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχηγικό πύραυλο «Ορέσνικ», δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχηγικό πύραυλο «Ορέσνικ», δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ενώ ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Βλέπουμε ενδείξεις προετοιμασίας για ένα συνδυασμένο πλήγμα στο ουκρανικό έδαφος, του Κιέβου περιλαμβανομένου, με χρήση διάφορων τύπων οπλισμού. Τα συγκεκριμένα όπλα μέσου βεληνεκούς μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο πλήγμα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X αναφερόμενος στον προηγμένο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ.

Η Ρωσία έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές στην Ουκρανία με τον Ορέσνικ, έναν πύραυλο για τον οποίο ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καυχηθεί πως είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί λόγω της ταχύτητάς του, η οποία φέρεται ότι είναι δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου.

Στο μεταξύ, ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα πως ο απολογισμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία αυξήθηκε σε 18 και πολλά από τα θύματα είναι νεαρές γυναίκες.

Ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε χθες, Παρασκευή, διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν επιλογές για αντίποινα εναντίον της Ουκρανίας αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοθέτησε εσκεμμένα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα κολέγιο εκπαίδευσης δασκάλων στην πόλη Σταρομπίλσκ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για την επίθεση, λέγοντας ότι έπληξαν στην περιοχή αυτή, που απέχει 65 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, μια ελίτ μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι συμμορφώνονται με το διεθνή ανθρωπιστικό νόμο. Ο Πούτιν δήλωσε ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και χαρακτήρισε το πλήγμα «τρομοκρατική ενέργεια».

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 18, επικαλούμενο το υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Τρεις άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Λεονίντ Πασέσνικ, επικεφαλής της διορισμένης από τους Ρώσους διοίκησης στην περιφέρεια, δημοσιοποίησε έναν προκαταρκτικό κατάλογο με στοιχεία για τα 21 θύματα. Είναι κυρίως γυναίκες και το νεότερο είχε μόλις κλείσει τα 18. Δημοσιοποίησε επίσης ένα κατάλογο 41 τραυματιών, ο νεότερος από τους οποίους είναι 15 ετών.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Ρωσία, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για εγκλήματα πολέμου αναφορικά με το επεισόδιο αυτό, ενώ η Ουκρανία υποστήριξε πως πρόκειται για αβάσιμο ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Μερικές χώρες ζήτησαν να υπάρξει πρόσβαση επιτόπου ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ επέκριναν όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, θυμίζοντας μια ρωσική πυραυλική επίθεση αυτή την εβδομάδα εναντίον αποθήκης του ΟΗΕ στην Ουκρανία που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργάτες και κατέστρεψε βοήθεια αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ