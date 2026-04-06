Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές - Δεν έγινε τίποτα παράνομο»

Στην εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρόσφατα παραιτηθείς από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Τσιάρας, ενώ τόνισε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

«Υπάρχουν κάποια περιστατικά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί στοιχειοθετούν την ίδια την πραγματικότητα. Αυτά που θα επιχειρήσω να σας πω, πάντα σε συνδυασμό με ό,τι εισφέρεται στη δικογραφία, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, γιατί είναι τα πραγματικά γεγονότα, είναι τα πραγματικά περιστατικά», ανέφερε αρχικά ο κ. Τσιάρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Παραθέτοντας τη δική του εκδοχή για την υπόθεση, ανέφερε: «Τι συνέβη; Μετά τον Ιανό -γνωρίζετε τον Ιανό στην Καρδίτσα, που ήταν ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο- δημιουργήθηκαν αδιανόητες καταστροφές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που αφορούσαν ειδικότερα τη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά τον Ιανό λοιπόν, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου και συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”. Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο, το οποίο δίνεται ως ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές; Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται εντός αρδευτικού δικτύου, όταν εφάπτεται σε μία δεντροστοιχία ή σε θάμνους.

Τι είχε συμβεί μετά τον Ιανό; Είχαν συμβεί πολλές καταστροφές, είχαν γίνει πολλές επιχωματώσεις, με άλλα λόγια να μη φαίνεται η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού. Ο συνεργάτης μου, με μεγάλη ευγένεια και χωρίς να πει απολύτως τίποτα -όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο- χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να του έχει πει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα ζητά ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει.

Στο τέλος της ημέρας όμως, επειδή δεν βρέθηκε κάποια λύση, ο ίδιος αγρότης αναγκάστηκε να βγάλει μόνος του τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει ότι όλα είναι εντάξει και να λάβει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”».

Και συνέχισε:

«Πόσα είναι τα χρήματα τα οποία για 12 αγροτεμάχια θα έπαιρνε από το λεγόμενο «πρασίνισμα»; Ήταν 2.970 ευρώ, εάν θυμάμαι καλά. Πόσα θα έχανε εάν το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ή τα τρία που εφάπτονταν στο αρδευτικό κανάλι, έβγαιναν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης; Εάν ήταν ένα, θα ήταν 190 ευρώ, εάν ήταν το σύνολο των τριών, θα ήταν 429,14 ευρώ».

«Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο. Δεν είναι παράβαση. Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν θα έπαυα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη», είπε και συμπλήρωσε πως «εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ήμουν σε απόλυτη άγνοια».

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».