Ο Νετανιάχου καλεί την Ευρώπη να ταχθεί με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν

Κάλεσμα στην Ευρώπη να στηρίξει το Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν απηύθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του από το σημείο που έπεσε ο ιρανικός πύραυλος στο νότιο Ισραήλ.

«Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο. Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να παταχθεί;», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Τραμπ δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου. Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν», πρόσθεσε.