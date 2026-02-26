Τουρισμός

Δύο ελληνικά νησιά στους 20 καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026

Newsroom
H ετήσια λίστα αναδεικνύει προορισμούς που καλύπτουν κάθε είδος ταξιδιού, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και φυσικής ομορφιάς.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες από 154 χώρες ψήφισαν για τον «Καλύτερο Ευρωπαϊκό Προορισμό για το 2026», που διενήργησε η πλατφόρμα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations.

Δύο ελληνικά νησιά - όχι από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιες λίστες - κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να μπουν στην κορυφαία εικοσάδα για το 2026. Δείτε ολόκληρη τη λίστα στο travelgo.gr.

