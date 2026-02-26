Eurobank Equities: Αντίστοιχα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα του ΟΤΕ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δ’ τρίμηνο ο ΟΤΕ, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Eurobank Equities, διατηρώντας σύσταση «hold» για τη μετοχή και τιμή-στόχο 16,10 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρός, ενώ βελτίωση καταγράφηκε και στη λιανική σταθερή (όπου ξεχωρίζει η διψήφια άνοδος στην Pay TV), ενώ και οι υπηρεσίες ICT κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη.

Συγκριτικά με το 2025, οι προοπτικές κερδοφορίας για το 2026 εμφανίζονται πιο θετικές, με τη διοίκηση να δίνει guidance για αύξηση 3% του προσαρμοσμένου EBITDAaL (έναντι εκτιμήσεων αγοράς κοντά στο 2%), πιθανότατα με στήριξη από την ισχυρή κινητή και τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών.

Όπως εξηγεί η Eurobank Equities, η διοίκηση του ΟΤΕ τροποποίησε την πολιτική διανομών προς τους μετόχους, συνδέοντας πλέον τις ταμειακές διανομές με την πραγματική δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Με βάση τα σχόλια της διοίκησης για τις υποκείμενες FCF της φετινής χρήσης, η χρηματιστηριακή διακρίνει περιθώριο αύξησης των επιστροφών το 2027 σε περίπου 570 εκατ. ευρώ (περίπου 8% απόδοση).

Για το 2026, ως βασικοί μοχλοί εκτιμάται ότι θα αναδειχθούν η Pay TV, με στήριξη από την κατάργηση του φόρου 10% στις συνδρομές, η περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης FTTH, με στήριξη από το κρατικό voucher και την επέκταση του δικτύου, καθώς και η διατήρηση της δυναμικής στην κινητή.

Σε ό,τι αφορά την σταθερή τηλεφωνία, η τελική εικόνα διαμορφωθεί σε συνάρτηση με την επιθετική τιμολόγηση από την ΔΕΗ, η οποία επανατοποθετήσει χαμηλότερα τη βάση τιμών εισόδου.

Η μετοχή του ΟΤΕ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 15% έναντι των ομοειδών, το οποίο η Eurobank Equities θεωρεί δικαιολογημένο, τονίζει ωστόσο ότι η ορατή ταμειακή απόδοση της τάξης του 7%-8% καθιστά τη μετοχή αξιόπιστη «εισοδηματική» επιλογή για επενδυτές που δίνουν έμφαση στις αποδόσεις.