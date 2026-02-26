Lidl Ελλάς: Καθήκοντα Chief People Officer στη Lidl Γερμανίας αναλαμβάνει η Ν. Κολομπούρδα

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι η Νικολέττα Κολομπούρδα από την 1η Μαρτίου αναλαμβάνει καθήκοντα Chief People Officer στη Lidl Γερμανίας, τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μετακίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της επιτυχημένης 10ετούς πορείας της Νικολέττας Κολομπούρδα σε Ελλάδα και Κύπρο. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη των HR πρακτικών και στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον οργανισμό.

Τη θέση της Chief People Officer στη Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου αναλαμβάνει προσωρινά η Σοφία Ουζουνίδου. Με περισσότερα από 15 χρόνια διαδρομής στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, κατέχοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης και έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, η Σοφία Ουζουνίδου διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια της σταθερότητας και την δυναμική εξέλιξη των υφιστάμενων πρωτοβουλιών.

