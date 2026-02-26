Διαθέσιμα ψηφιακά μέσω gov.gr 12.375 πτυχία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί το 24ο πανεπιστημιακό ίδρυμα που εντάσσεται στην υπηρεσία έκδοσης τίτλων ψηφιακά μέσω το gov.gr.

Το gov.gr διαθέτει από σήμερα 12.375 τίτλους προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι μπορούν πλέον να εκδοθούν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr. Δικαιούχοι είναι οι απόφοιτοι με έτος εισαγωγής από 1983-1984 και έπειτα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί το 24ο πανεπιστημιακό ίδρυμα που εντάσσεται στην υπηρεσία έκδοσης τίτλων ψηφιακά μέσω το gov.gr.

Καλύπτει τα εξής τμήματα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού και Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

Για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου του πτυχίου τους, οι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία μέσω gov.gr στην Κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση» ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxia.gov.gr.

Οι απόφοιτοι, αφού συνδεθούν με κωδικούς πρόσβασης TaxisNet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχείο των τίτλων σπουδών μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί εκτυπωμένο αντίγραφό του.

Η γνησιότητα των αντιγράφων επαληθεύεται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Επιπλέον, αυτά τα πτυχία μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποστείλουν τα πτυχία τους στο εξωτερικό με μόνο λίγα κλικ, αντί για δύο επισκέψεις με φυσική παρουσία.

Μέσω του ptyxia.gov.gr διατίθενται, πλέον, ηλεκτρονικά περισσότεροι από 752.000 τίτλοι σπουδών από 24 ιδρύματα, καθώς και οι πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών του ΔΟΑΤΑΠ. Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί περίπου 195.000 χιλιάδες αντίγραφα.

Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά πανεπιστήμιο εδώ. Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.