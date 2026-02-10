Politico: Τα πέντε βήματα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027

Το εμπόδιο Όρμπαν, το χαρτί Τραμπ και η απειλή του Άρθρου 7. Τι επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες ενώ η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στα ουκρανικά εδάφη.

Σχέδιο που θα μπορούσε να παραχωρήσει στην Ουκρανία καθεστώς μερικής ιδιότητα μέλους στην ΕΕ ήδη από το 2027, επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες καθώς επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση του Κιέβου στη Γηραιά Ήπειρο και να το απομακρύνουν από τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται δέκα αξιωματούχους και διπλωμάτες, ακολουθώντας πέντε βασικά βήματα.

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας και ενώ το Κίεβο πιέζει ώστε η ένταξη στην ΕΕ το 2027 να συμπεριληφθεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Κρεμλίνο, η ιδέα - που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο - θα σηματοδοτούσε μια δραστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση εντάσσει νέα κράτη στους κόλπους της. Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει θέση στο τραπέζι της ΕΕ πριν υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την πλήρη άσκηση των προνομίων της ιδιότητας μέλους.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και η ουκρανική κυβέρνηση τονίζουν ότι το αίτημα του Κιέβου για ένταξη είναι επείγον. Η Ρωσία πιθανότατα θα προσπαθήσει να «σταματήσει την πορεία μας προς την ΕΕ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν ρωτήθηκε για τη σημασία της επισημοποίησης της ημερομηνίας ένταξης το 2027. «Για αυτό λέμε να ορίσουμε την ημερομηνία. Γιατί μια συγκεκριμένη ημερομηνία; Επειδή η ημερομηνία θα υπογραφεί από την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία» τόνισε.

Η ιδέα της ΕΕ παραπέμπει στο σχέδιο μιας «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» που έχει προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν και έχει παρουσιάσει επανειλημμένα από τότε που ανέλαβε την προεδρία της Γαλλίας το 2017. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του σχεδίου έχει ανεπίσημα χαρακτηριστεί «αντίστροφη διεύρυνση», καθώς ουσιαστικά εντάσσει τις χώρες στην Ένωση στην αρχή της διαδικασίας εκπλήρωσης των κριτηρίων ένταξης και όχι στο τέλος της.

Αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι η ιδέα είναι ελκυστική, καθώς θα έδινε στο Κίεβο τον αναγκαίο χρόνο για να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς, τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό του σύστημα, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο να εγκαταλείψει κάθε ελπίδα μελλοντικής ένταξης στην Ένωση και να απομακρυνθεί από τη Δύση. Ωστόσο, σημαντικά εμπόδια παραμένουν, με κυριότερο τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας.