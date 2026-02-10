Συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη - Την Παρασκευή τα τρακτέρ στο Σύνταγμα

Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Παναγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχουν κτηνοτρόφοι όπου αναμένεται να ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, ενώ για το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής στην Αθήνα προετοιμάζονται οι αγρότες, οι οποίοι προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου ενώ κινητοποιήσεις με κοινά αιτήματα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την ενίσχυση για την ευλογιά, έγιναν στη Λάρισα, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ηλεία και στην Κρήτη, ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκαια για τη διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα. Με σύνθημα «η υπομονή τελείωσε» αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μπλόκου του Προμαχώνα παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραγωγοί από τη βόρεια Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ενώ μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη των Γρεβενών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι αγρότες του μπλόκου της Σιάτιστας. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν και οι αγρότες της Ηλείας στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο.

Μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και συγκέντρωση στην πόλη του Αμυνταίου πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Οι αγρότες επιβεβαίωσαν πως ο αγώνας τους συνεχίζεται καικατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό.

«Καλούμε σε συγκέντρωση στο Λιμάνι της Σούδας την Πέμπτη 12/2 στις 19:00», αναφέρουν οι αγρότες της Κρήτης, που αναχωρούν από τα Χανιά με καράβι την Πέμπτη στις 21:00. Ταυτόχρονα, μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας, καθώς ότι το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης «είναι να ξαναχτιστεί σε υγιείς βάσεις η κτηνοτροφία με την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».