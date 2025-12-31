Παπασταύρου: Οι 10 +1 δράσεις του ΥΠΕΝ το 2025

Τις νομοθετικές και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, τις οποίες υλοποίησε το 2025 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραθέτει ο υπουργός.

Τις νομοθετικές και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, τις οποίες υλοποίησε το 2025 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραθέτει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου.

«Το 2025 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν μία χρονιά γεμάτη πρωτοβουλίες και δράσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αυτές δυναμώνουν την Πατρίδα μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, προστατεύουν τις θάλασσες, τα δάση μας, τον φυσικό μας πλούτο και βάζουν τάξη στον χώρο και τους όρους δόμησης, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

«Μαζί με τους Υφυπουργούς Νίκο Ταγαρά και Νίκο Τσάφο, τους Γενικούς Γραμματείς Στάθη Σταθόπουλο, Θύμιο Μπακογιάννη, Μανώλη Γραφάκο, Πέτρο Βαρελίδη, Δέσποινα Παληαρούτα, τα στελέχη του ΥΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων μας, υλοποιούμε με συνέπεια το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», επισημαίνει ο κ. Παπασταύρου και απαριθμεί τις ακόλουθες δράσεις:

1. Ενεργειακές συμφωνίες που δυναμώνουν την Πατρίδα μας στον ενεργειακό χάρτη

2. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακές διασυνδέσεις

3. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

4. Δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Νότιο Αιγαίο και Νότιες Κυκλάδες

5. Πρωτοβουλία «Αμοργόραμα»

6. Ασφάλεια δικαίου στη δόμηση

7. «Απάτητα Βουνά»: προστασία του ορεινού μας πλούτου

8. Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά έργα σε χρόνο ρεκόρ

9. Αντιμετώπιση της λειψυδρίας

10. Πρωταγωνιστής στην απορροφητικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης

11. Κανόνες στην ακίνητη περιουσία