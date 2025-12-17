Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες άμβλωσης για γυναίκες σε όλη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες άμβλωσης για γυναίκες σε όλη την Ευρώπη, μέσω ενός προαιρετικού μηχανισμού χρηματοδοτικής αλληλεγγύης.

Στο κείμενό του, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι πολλές γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, εγείροντας ανησυχίες για τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τους νόμους και τις πολιτικές σχετικά με τις αμβλώσεις, ώστε να εναρμονιστούν με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έγκριση του κειμένου ήρθε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές. Το κείμενο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την πρόταση «My Voice, My Choice», να δημιουργήσει έναν προαιρετικό χρηματοδοτικό μηχανισμό ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηριζόμενο από κοινοτική χρηματοδότηση. Μέσω αυτού του μηχανισμού, ένα κράτος μέλος θα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή διακοπή κυήσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, σε όσες γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση στη χώρα τους.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν τον ρόλο της ΕΕ στην υποστήριξη προσπαθειών για τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων (SRHR) και ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία της αυτονομίας του σώματος και της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες SRHR. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση για τον οικογενειακό προγραμματισμό, την προσιτή αντισύλληψη, τις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις και τη μητρική υγειονομική περίθαλψη.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την αυξανόμενη αντίδραση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, περιλαμβάνοντας την υποχώρηση στα SRHR και τις επιθέσεις κατά υπερασπιστών των γυναικείων δικαιωμάτων. Καταδικάζουν με σφοδρότητα τα κινήματα κατά της ισότητας των φύλων που επιχειρούν να υπονομεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

Μετά τη ψηφοφορία, η εισηγήτρια Abir Al-Sahlani (Renew, Σουηδία) δήλωσε:

«Αυτή η ψήφος είναι μια τεράστια νίκη για κάθε γυναίκα στην Ευρώπη. Η ΕΕ απέδειξε επιτέλους ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πολίτες της ΕΕ σήκωσαν τη φωνή τους και έδειξαν ότι νοιάζονται για τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει τι είναι δυνατό όταν οι πολίτες και οι θεσμοί ενώνονται. Αυτό είναι η δημοκρατία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία μέχρι τον Μάρτιο του 2026 να ανακοινώσει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, νομοθετικά ή μη, και να αιτιολογήσει τις αποφάσεις της.