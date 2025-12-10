Παπασταύρου: Έντονο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο

Στα θετικά αποτελέσματα από τις επαφές, που πραγματοποίησε κατά το πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώθηκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως τόνισε, επέστρεψε από τις ΗΠΑ με αισιοδοξία για την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, αλλά και ευρύτερα, για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική, και η οποία έχει γίνει αντιληπτή στην Αμερική.

Εστιάζοντας στο θέμα των ενεργειακών συμφωνιών, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Αμερική πιστεύει στην ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και διακομματικά, καθώς τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι, όσο και οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν τις προσπάθειες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στάθηκε δε στη συμφωνία της ουκρανικής NAFTOGAZ με ΔΕΠΑ-Aktor, που αφορά στην προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου, μέσω ελληνικών εταιρειών και μέσω του κάθετου διαδρόμου, στην Ουκρανία, η οποία έκλεισε τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, έχει αρχίσει ήδη και υλοποιείται. «Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα. Η ερευνητική εξόρυξη της EXXON MOBIL που θα γίνει σε 18 μήνες, όπως είπε και ο Τζον 'Αρντιλ τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, εάν έχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμο αποτέλεσμα θα σημάνουν σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη χώρα μας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι ΗΠΑ δίνουν μεγάλη σημασία στην επιτάχυνση των ενεργειακών συμφωνιών, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ήδη σήμερα θα γίνει για πρώτη φορά τηλεδιάσκεψη χωρών όπως είναι οι Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελλάδα, την οποία θα συντονίσουν οι ΗΠΑ, με στόχο οι ενεργειακές συμφωνίες που τις αφορούν να "τρέξουν" όσο πιο γρήγορα γίνεται. «Δικιά μου αίσθηση είναι ότι μπορεί στο πρώτο τρίμηνο του '26 να γίνει και νέα συνάντηση των Υπουργών των κρατών του Κάθετου Διαδρόμου, στην Ουάσιγκτον, καθώς η Αμερική θέλει να "τρέξει"», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Αναλύοντας την επιτυχία της Ελλάδας στην γεωπολιτική σκακιέρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η χώρα μας πέτυχε να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την οικονομική και πολιτική σταθερότητα την οποία έχει, «αλλά συγχρόνως δεν μπορούμε να στηριζόμαστε ποτέ σε κάποιον άλλον, στηριζόμαστε μόνο σε εμάς». Και συνέχισε: «Η δικιά μας προσπάθεια να αναπτύξουμε τον τομέα υδρογονανθράκων και στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης, συνηγορεί ακριβώς σε αυτό. Ανεξάρτητα ποιες θα είναι οι συνθήκες, πώς θα διαμορφωθούν, να μπορεί η χώρα μας να έχει μία ενεργειακή αυτάρκεια. Ανεξάρτητα αν η Ρωσία κάποια στιγμή επανενταχθεί στη νέα αρχιτεκτονική, που κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, η δημιουργία υποδομών και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας, δεν θα μειώσει τη θέση μας. Θα έχουμε πάντα έναν κομβικό ρόλο».

Όσον αφορά στον ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι έχει μεν περιοριστεί, αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα παραμείνει πάντα περιορισμένος. «Νομίζω αυτή η νέα αρχιτεκτονική δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας, βάσει κανόνων και εναπόκειται στην Τουρκία εάν θα μπορέσει να τηρήσει αυτούς τους κανόνες, αν θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, αν θα σεβαστεί τους κανόνες. Σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική δε χωρούν ούτε λεονταρισμοί, ούτε απειλές πολέμου, ούτε προκλήσεις, είναι μια αρχιτεκτονική σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας».

Ο Υπουργός μίλησε και για τα πορτοκαλί τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν, τα οποία όπως είπε, ξεκινούν 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 1η Απριλίου για τα νοικοκυριά. «Όλοι ξέρουμε ότι τις μεσημεριανές ώρες υπάρχει παραπάνω ενέργεια, λόγω και των ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα με τους έξυπνους μετρητές να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή για το πορτοκαλί τιμολόγιο, να αξιοποιεί δηλαδή την παραπάνω πιο φτηνή ενέργεια που υπάρχει το μεσημέρι. Ουσιαστικά σου επιτρέπει να προσδιορίσεις στο βαθμό που μπορείς τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που έχεις ώρες τις οποίες η ενέργεια είναι πιο φτηνή», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ