Werner (Κομισιόν): Σημαντική η πρόοδος της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση της γεωργίας

Η εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αναγνωρίζεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η διασφάλιση της πρόσβασής τους σε όσο το δυνατόν ευρύτερες αγορές, σήμερα και στο μέλλον, αποτελεί συλλογική ευθύνη. Αυτό υπογράμμισε η Γενική Διευθύντρια για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Elisabeth Werner, στον χαιρετισμό της για τη Μέρα του Αγρότη (Farmer’s Day) και την απονομή των βραβείων «Αγρότης της Χρονιάς 2026».

Στο μήνυμά της, η κυρία Werner αναφέρθηκε στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και καινοτόμου αγροτικού συστήματος. Όπως επεσήμανε, ο σύγχρονος αγροτικός τομέας στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ανθεκτικότητα, την ικανότητα προσαρμογής και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028–2034, επανέλαβε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς, τονίζοντας ότι πρωτοβουλίες όπως η σημερινή προάγουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μέσω καινοτόμων πρακτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξία της καινοτομίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της ψηφιοποίησης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών. Όπως δήλωσε, το Δίκτυο της ΚΑΠ της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας στη Γεωργία και τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), προσφέρουν ουσιαστικά εργαλεία στήριξης για όλες τις χώρες μέλη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Στόχος τους είναι η βελτίωση της υγείας του εδάφους, της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και της βιωσιμότητας στην κτηνοτροφία. Οι ελληνικές επιχειρησιακές μονάδες, όπως ανέφερε, αποτελούν θεμέλιο της επιτυχίας της ΚΑΠ, είτε μέσα από καινοτόμα έργα που γεννούν νέες ιδέες, είτε μέσα από ψηφιακές πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στη δημιουργία πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για την ελληνική γεωργία.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, ενθαρρύνοντας τους αγρότες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες σε κάθε τους δραστηριότητα, τόνισε η κυρία Werner. Αναγνώρισε, δε, την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιοποίησης της γεωργίας, σημειώνοντας ότι έχει συνεισφέρει καθοριστικά στην αποδοτικότητα, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτιωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία, όπως σημείωσε, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, επεσήμανε ότι η Ε.Ε. θα συνεχίσει να παρέχει στους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές ουσιαστική οικονομική στήριξη. Με νέα και βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε περιπτώσεις γεωπολιτικών εξελίξεων, αναταράξεων στην αγορά ή φυσικών καταστροφών.

«Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους που κρατούν τα μπλόκα, στους πληγέντες. Τόσο σε όσους δοκιμάζονται σήμερα όσο και σε εκείνους που επλήγησαν από την ευλογιά τον τελευταίο χρόνο», υπογράμμισε κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δηµοσιογράφος, Εκδότης - Διευθυντής εφηµερίδας Agrenda, κ. Γιάννης Πανάγος.

Αναφερόμενος στα 20 χρόνια της Agrenda, σημείωσε πως το εγχείρημα ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες για τον χώρο, δημιουργήθηκε για τους αγρότες και παραμένει συνεπής σε αυτή την αποστολή δύο δεκαετίες μετά. Θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υπογράμμισε ότι οι ενεργοί παραγωγοί μειώνονται και η γη αλλάζει χέρια. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε το δίλημμα: «Λίγοι γεωργοί και πολλά funds ή το αντίθετο;».

Στάθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις των νέων αγροτών: περιορισμένα κεφάλαια για επενδύσεις και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αυξανόμενες δυσκολίες στην πρόσβαση σε επιδοτήσεις και την ανάγκη για δανεισμό. Υπογράμμισε την ανάγκη για ενημέρωση και δικτύωση, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός του «Αγρότη της Χρονιάς» προσφέρει βήμα για την ανάδειξη του οράματος που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, και στηρίζει τους ανθρώπους της παραγωγής. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ξεκάθαρες λύσεις και καθαρές προθέσεις, δηλώνοντας ότι οι άσκοπες παρεμβάσεις και τα συμφέροντα λίγων έχουν γονατίσει τη γεωργία. Όπως συνέχισε, «σήμερα είναι μια ευκαιρία για ένα γενναίο ξεκαθάρισμα, ώστε το ενδιαφέρον να επιστρέψει στους πραγματικούς ανθρώπους της παραγωγής και όχι σε όσους λειτουργούν παρασιτικά».

Tα βραβεία Αγρότης της Χρονιάς αποτελούν πρωτοβουλία της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Agrenda σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.