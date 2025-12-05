Τσιάρας: Η μετάβαση στη γεωργία έντασης κεφαλαίου είναι το κλειδί για ανταγωνιστικό Έλληνα παραγωγό

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε κομβική καμπή: τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν διαρκώς έδαφος στις διεθνείς αγορές, ωστόσο το εισόδημα των παραγωγών εξακολουθεί να πιέζεται.

Στους τρεις βασικούς άξονες της μετάβασης στη γεωργία έντασης κεφαλαίου αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στο πλαίσιο της Μέρας του Αγρότη (Farmer’s Day) και της απονομής των βραβείων Αγρότης της Χρονιάς 2026. και του πάνελ με θέμα «Προκλήσεις της ελληνικής Γεωργίας και δρόμοι καταξίωσης στην Αγροτική Παραγωγή». Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος και εκδότης της Agrenda, Γιάννης Πανάγος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε κομβική καμπή: τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν διαρκώς έδαφος στις διεθνείς αγορές, ωστόσο το εισόδημα των παραγωγών εξακολουθεί να πιέζεται. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις ανησυχίες του κλάδου και διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως «λύση δεν μπορεί να έρθει με αποκλεισμούς εθνικών οδών».

Όπως είπε, «για δεκαετίες η ελληνική γεωργία στηρίχθηκε σε μικρό κλήρο και μεγάλη προσωπική προσπάθεια», όμως σήμερα «η παραγωγή δεν αυξάνεται μόνο με τον μόχθο, αλλά και με την τεχνολογία, την οργάνωση και τις επενδύσεις».

Οι τρεις άξονες της νέας στρατηγικής

Ο Κώστας Τσιάρας περιέγραψε τη μετάβαση από τη γεωργία έντασης εργασίας στη γεωργία έντασης κεφαλαίου, παρουσιάζοντας τους τρεις κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής:

Επενδύσεις σε σύγχρονα μηχανήματα, τεχνολογία, ψηφιακά εργαλεία και αισθητήρες, ώστε ο εκσυγχρονισμός να γίνει προσιτός σε όλους τους παραγωγούς. Ενίσχυση της μεταποίησης και της τυποποίησης στη χώρα, ώστε ο παραγόμενος πλούτος να μένει στην περιφέρεια και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία και εισόδημα. Προώθηση συνεργατικών σχημάτων, καθώς –όπως είπε– ο μεμονωμένος παραγωγός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνείς ομίλους χωρίς συλλογικές δομές και κοινή αξιοποίηση τεχνολογιών.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για διαφάνεια και ταχύτητα στις πληρωμές, στοχευμένα επενδυτικά προγράμματα σε μηχανήματα, μεταποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και μόνιμο θεσμοθετημένο πλαίσιο διαβούλευσης με παραγωγούς και οργανώσεις.

Σε συζήτηση που προηγήθηκε και την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος και εκδότης της Agrenda, Γιάννης Πανάγος με θέμα «Προκλήσεις της ελληνικής Γεωργίας και δρόμοι καταξίωσης στην Αγροτική Παραγωγή», παίρνοντας πρώτος τον λόγο ο Ευστάθιος Κλωνάρης, Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο ΓΠΑ, ανέλυσε τα δομικά προβλήματα της τρέχουσας ΚΑΠ, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις στους εφαρμοστικούς κανονισμούς και την ανεπαρκή ενημέρωση των αγροτών. «Η απουσία έγκαιρου εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων οδήγησε σε κακή εφαρμογή» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις ευκαιρίες που ανοίγει η νέα ΚΑΠ, ανέφερε: «Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το σύστημα των μικροκαλλιεργητών ώστε οι συνταξιούχοι να ενταχθούν εκεί. Να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό στη φθίνουσα ενίσχυση. Και στα προγράμματα δεν είμαι απαισιόδοξος – μπορεί να βρεθεί λύση. Τα 14,2 δισ. είναι κλειδωμένα για τον αγροτικό τομέα».

Το νέο χρηματοδοτικό τοπίο

Ο Δημοσιογράφος της Agrenda Γιώργος Κοντονής παρουσίασε το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, το οποίο –όπως είπε– γίνεται πιο απαιτητικό και με λιγότερους διαθέσιμους πόρους για τους Έλληνες αγρότες. Με την κατάργηση των δικαιωμάτων και την επιδότηση βάσει επιλέξιμης έκτασης, αναμένεται αναδιάταξη στον χάρτη των δικαιούχων.

Κεντρική ανησυχία, όπως υπογράμμισε, αποτελεί η επάρκεια χρηματοδότησης αλλά και η δυνατότητα του Υπουργείου να διεκδικήσει αποτελεσματικά πόρους, «την ώρα που βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία».

«Στο τρέχον πλαίσιο υπάρχουν πολλές διαρροές. Υπάρχει κωλυσιεργία στις επενδύσεις. Και πάμε σε ένα νέο πλαίσιο, ακόμα πιο απαιτητικό, με λιγότερους πόρους. Η Ελλάδα είχε 20 δισ. ευρώ αποκλειστικά για τη γεωργία, τώρα έχει 14 δισ. ευρώ. Θα υπάρξει ανταγωνισμός για τους κοινοτικούς πόρους λόγω της ενοποίησης των ταμείων. Ξεχνάμε τις άμεσες ενισχύσεις και τα προγράμματα – όλα γίνονται ένα», σημείωσε.

«Χρειάζεται εθνικό σχέδιο – μια Magna Carta της ελληνικής γεωργίας»

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο συντονιστής Γιάννης Πανάγος άσκησε κριτική για την απουσία ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τον αγροτικό τομέα. Επισήμανε ότι οι ενισχύσεις συχνά κατευθύνθηκαν προς την κατανάλωση αντί για επενδύσεις, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα.

Τάχθηκε υπέρ του αγώνα των αγροτών χαρακτηρίζοντας τα τρέχοντα μπλόκα «αυθόρμητο ξέσπασμα», αν και –όπως είπε– δεν διαθέτουν προοπτική ουσιαστικής επίλυσης. Κάλεσε σε συλλογική προσπάθεια, τονίζοντας: «Οφείλουμε να καταστρώσουμε και να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις τη Magna Carta της ελληνικής γεωργίας. Με σχέδιο, γνώση και λεφτά».