Συνάντηση Δήμα - Κυρανάκη με τον Κύπριο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Διμερή συνάντηση είχαν, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αλέξη Βαφεάδη, στο πλαίσιο της Τρίτης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας και της συνεργασίας στο πεδίο της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και στις δύο χώρες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι ανάδειξης της γεωστρατηγικής σημασίας της Ελλάδας και της Κύπρου εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΝΤ) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (BBA).

Σχετικά, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση συνεργασίας των δύο μερών, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου του 2026 και με φόντο την Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.