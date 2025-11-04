Γεωργιάδης: Νέες παιδιατρικές υποδομές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος και πριν τελειώσω τη θητεία μου εδώ θα έχω παραδώσει και ένα πλήρες μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Λάρισα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στις νέες υποδομές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε, εκτός από τη ΜΕΘ Παίδων που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο, θα φτιαχτεί ΜΑΦ Παίδων, κρεβάτια νοσηλείας Παίδων και χειρουργική Παίδων, υλοποιώντας έτσι ένα μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως στο ενδιάμεσο Αθήνας – Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε κανένα παιδιατρικό νοσοκομείο και διευκρίνισε πως το παιδί που είχε καεί πρόσφατα με λάδι στη Θεσσαλία θα πέθαινε αν δεν είχε δημιουργηθεί η ΜΕΘ Παίδων στη Λάρισα.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος και πριν τελειώσω τη θητεία μου εδώ θα έχω παραδώσει και ένα πλήρες μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Λάρισα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.