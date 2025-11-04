Δήμας: Η ανάπτυξη της οικονομίας ως βάση για τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών

Ο κ. Δήμας παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι στρατηγικές παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών και μεταφορών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα στο Delphi Economic Forum, το οποίο διεξάγεται στο Τορόντο του Καναδά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Δήμας παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ρυθμό ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας, ενώ διατηρεί θετικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε έμφαση στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ανάπτυξη της οικονομίας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να σχεδιάζουμε σύγχρονες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Δήμας ανέλυσε τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στην εφοδιαστική αλυσίδα και παρουσίασε την πρόοδο που συντελείται αυτή την περίοδο στα εμβληματικά έργα υποδομής και συγκεκριμένα: στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων Πάτρα – Πύργος, Ε65 και Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, στην Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης, τα έργα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Η εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές έχει αλλάξει ριζικά. Με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, μείωση του χρέους και σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον, η χώρα μας γίνεται πόλος έλξης επενδύσεων και καινοτομίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Δήμας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε, επίσης, χαιρετισμό στον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου και συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ελληνικό Προξενείο στο Τορόντο, ενώ πραγματοποίησε ⁠συναντήσεις με πολιτικούς παράγοντες και εκπροσώπους της ομογένειας που δραστηριοποιούνται, κυρίως, στο επιχειρείν.