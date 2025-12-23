Τουρισμός

Ελληνικός ο καλύτερος γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης για το 2026

Ελληνικός ο καλύτερος γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης για το 2026
Το διάσημο περιοδικό ξεχώρισε 10 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες τη νέα χρονιά.

Η νέα λίστα «Best Places to Eat» του Conde Nast Traveller παρουσιάζει τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026 και μας ταξιδεύει από τη Μεσόγειο μέχρι την Άπω Ανατολή και από την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική.

Το διάσημο περιοδικό ξεχώρισε 10 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες τη νέα χρονιά. Η λίστα περιλαμβάνει μόνο δύο προορισμούς στην Ευρώπη, ενώ ένας ελληνικός βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

