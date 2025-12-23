Διαφέρει η αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΑΠ και καρδιακή συνοσηρότητα στα νοσοκομεία της περιφέρειας

Στα νοσοκομεία της περιφέρειας, οι ασθενείς λαμβάνουν αντιβιοτικά και κορτιζονούχα σκευάσματα για μακρύτερο χρονικό διάστημα. Ανάγκη για ένα κοινό πανελλαδικό πρωτόκολλο.

Έντονη ανησυχία προκαλεί μια μελέτη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που παρακολουθεί κυρίως μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο τους ασθενείς με ΧΑΠ και μια τουλάχιστον καρδιαγγειακή συννοσηρότητα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πρωτόκολλο φροντίδας τους στην επικράτεια.

Όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια πνευμονολογίας, ειδική γραμματέας ΕΠΕ Νικολέττα Ροβίνα, η μελέτη που ονομάζεται «Discharge protocol» βασίστηκε σε ένα «ρεαλιστικό» δείγμα ασθενών από επτά κέντρα της Ελλάδας εκ των οποίων τα τρία είναι πανεπιστημιακά νοσοκομείο της Αττικής ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα είναι μη πανεπιστημιακά και μικρότερης εμβέλειας νοσοκομεία της περιφέρειας, ώστε η συνολική εικόνα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στη μελέτη βρέθηκε ότι οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και μια καρδιαγγειακή συννοσηρότητα (υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια) που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο δεν λαμβάνουν την ίδια φροντίδα ούτε καν την ίδια αγωγή, καθώς διαφέρει ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των νοσοκομείων, αλλά και οι πρακτικές των υγειονομικών!

Υπάρχουν, για παράδειγμα, νοσοκομεία της περιφέρειας που δεν έχουν τη δυνατότητα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού του ασθενή οπότε οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτά τα νοσοκομεία δεν μπορούν να επωφεληθούν αυτής της μεθόδου. Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη διακύμανση και στα φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς όπως είναι για παράδειγμα τα κορτιζονούχα σκευάσματα και τα αντιβιοτικά.

Στα νοσοκομεία της περιφέρειας, οι ασθενείς λαμβάνουν κατά μέσο όρο αντιβιοτικά για μακρύτερο χρονικό διάστημα και το ίδιο ισχύει για τα κορτιζονούχα σκευάσματα -τα οποία εκδηλώνουν παρενέργειες με την παρατεταμένη λήψη τους. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να καταρτιστεί ένα κοινό πρωτόκολλο που να μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά.

Βελτίωση σε 2 σημεία του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών ενηλίκων ζητά η ΕΠΕ

Αναφορικά τώρα με τον ιό RSV (τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό) που δίνει συνήθως τελευταίος κρούσματα μέσα στο χειμώνα, αφού προηγηθούν ο κορονοϊός και η γρίπη, η Βίκυ (Παρασκευή) Κατσαούνου, καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» καταθέτει τις δύο ενστάσεις των πνευμονολόγων αναφορικά με το (σε γενικές γραμμές πολύ ικανοποιητικό) Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών που έχει η χώρα μας για τους ενήλικες.

Όπως επισημαίνει η Βίκυ Κατσαούνου, το ηλικιακό όριο για το εμβόλιο RSV θα έπρεπε να είναι χωρίς συννοσηρότητα τα 70 έτη και όχι τα 75 έτη όπως ισχύει τώρα, ενώ για έστω και μία συννοσηρότητα δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ηλικιακό όριο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να «τσιγκουνευόμαστε» τον εμβολιασμό σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα βάζοντας επιπλέον «κόφτες» στη δωρεάν χορήγηση των εμβολίων. Για παράδειγμα οι 700 ασθενείς με κυστική ίνωση στην Ελλάδα συνιστούν έναν ιδιαίτερο πληθυσμό που χρειάζονται το εμβόλιο RSV ανεξαρτήτως ηλικίας.



Τα στοιχεία που συνηγορούν σ’ αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται από μελέτες οι οποίες δείχνουν πως οι άνθρωποι που έχουν υπάρξει καπνιστές (πρώην ή ενεργοί) και οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν πολύ μεγάλη ευπάθεια στις λοιμώξεις (γενικά) και έχουν αυξημένη θνησιμότητα η οποία δεν περιορίζεται στη χρονική περίοδο που θα πάθουν μία λοίμωξη. Έτσι, εάν η θνησιμότητα των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια μετά από μία λοίμωξη στο νοσοκομείο φτάνει τα 22%, δύο χρόνια μετά την λοίμωξη, αυξάνεται στο 34%.

Δωρεάν πνευμονολογικές εξετάσεις σε 2000 άτομα στην περιφέρεια και τα νησιά

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πέρα από την υλοποίηση μελετών που αναμορφώνουν τα μοντέλα της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα πραγματοποιεί και κοινωνικές δράσεις. Χάρη στην κινητή της μονάδα έχει προσφέρει δωρεάν εξετάσεις για την ΧΑΠ σε 2000 πολίτες της περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας. Εδώ και χρόνια συνεργάζεται με την Ομάδα Αιγαίου και επισκέπτεται τα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, ενώ πραγματοποιεί και οδοιπορικά στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως επισημαίνει ο πνευμονολόγος-φυματιολόγος διευθυντής ΕΣΥ του νοσοκομείου «Η Σωτηρία», Χαράλαμπος Μόσχος.