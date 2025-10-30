Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» για τις ομιλίες στη Βουλή - Τι αλλάζει στον Κανονισμό

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, οι προτάσεις του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Στην ψηφοφορία, τα κόμματα τοποθετήθηκαν, ως ακολούθως:

Επί της αρχής, «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 1 (σ.σ. διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο), «Ναι» δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 2 (σ.σ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να προβληθεί αντίρρηση αντισυνταγματικότητας), «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. «Όχι» δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 3 (σ.σ. ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα): «Ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. «Όχι» δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Κακλαμάνης: Ευρεία διαβούλευση για συνολικότερη αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής

O πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση για συνολικότερη αναθεώρηση του Κανονισμού, την οποία τοποθέτησε τον επόμενο χρόνο. Σε σχέση με τις σημερινές τροποποιήσεις, ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι η ανοχή 25% επί του οριζόμενου χρόνου ομιλίας, θα ισχύσει για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Οι μόνες εξαιρέσεις θα υπάρξουν για συζητήσεις που δεν είναι συχνές στη Βουλή, όπως η συζήτηση του προϋπολογισμού ή η συζήτηση πρότασης δυσπιστίας.

Με την πρόταση του προέδρου της Βουλής:

- Εισάγεται διασφάλιση, με ηλεκτρονικό τρόπο, για την τήρηση των χρόνων ομιλιών και ορίζεται ότι ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

- Ορίζεται ότι οι υπουργοί και οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, πέρα από τον χρόνο που προβλέπεται, θα μπορούν να λαμβάνουν τον λόγο μέχρι τρεις φορές.

- Εισάγεται διευκρίνιση ως προς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να προβάλλεται αντίρρηση ή να προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας σε περίπτωση ενιαίας συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου.

- Ορίζεται ότι ουδείς λαμβάνει τον λόγο υπό διπλή ιδιότητα σε συνεδρίαση οποιουδήποτε οργάνου της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ