Δημοσκόπηση Interview: Χωρίς απώλειες η ΝΔ στο 23,8%

Mικρές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της Interview, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, το ΠΑΣΟΚ να κινείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό και τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων να διευρύνεται, αγγίζοντας πλέον σχεδόν το υψηλό 20% του εκλογικού σώματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να καταγράφει συντριπτική φθορά, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Αναλυτικότερα, η δημοσκόπηση που έγινε για την Politic δείχνει σε σύγκριση με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου:

Νέα Δημοκρατία: Παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 23,8% (από 23,9%)

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Διατηρείται στη δεύτερη θέση με 13% (από 13,2%)

Ελληνική Λύση: Υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%)

ΚΚΕ: Μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%)

Πλεύση Ελευθερίας: Σημαντική μείωση στο 5,4% (από 6,4%), γεγονός που δείχνει απώλεια δυναμικής μετά την άνοδο του καλοκαιριού.

Τα μικρότερα κόμματα παρουσιάζουν διαφοροποιημένες τάσεις, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι σταθερά στο 4%, ενώ η Φωνή Λογικής αυξάνεται στο 4% (από 3,5%). Το ΜέΡΑ25 κερδίζει οριακά έδαφος στο 3,5% (από 3,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%), αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη αποσυσπείρωση από το παραδοσιακό του ακροατήριο. Την ίδια στιγμή, η Νέα Αριστερά πέφτει στο 1,6% (από το 2%), ενώ η Νίκη βρίσκεται στο 1,2% (από 1,0%).

Το ποσοστό των «Άλλων κομμάτων» ανεβαίνει στο 9,2% (από 6,7%), και οι αναποφάσιστοι εκτινάσσονται στο 19,5% (από 17,9%), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της “γκρίζας ζώνης” και τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στο εκλογικό σώμα.