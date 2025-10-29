Μαρινάκης: Παραμύθια της Χαλιμάς ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας

Οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια «είναι στο καλύτερο σημείο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια «είναι στο καλύτερο σημείο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή πολύ σημαντικών επιτυχιών. Η πολιτική δεν είναι παρασκήνιο ούτε αοριστολογίες, είναι πολιτικές. Έχουν συναντίληψη και αποτέλεσμα οι δυο τους».

«Είναι παραμύθια της Χαλιμάς τα σενάρια αλλαγής εν κινήσει του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει θα κριθεί από τους ψηφοφόρους και όχι από την παραπολιτική κουζίνα δέκα καφέ πέριξ της Βουλής. Η πιο άδικη κατηγορία γι αυτή την κυβέρνηση είναι για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Σε αυτά τα χρόνια του Μητσοτάκη, του Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας, του Γεραπετρίτη, η Ελλάδα κατάφερε όσα δεν είχε καταφέρει για 45 χρόνια: ΑΟΖ με Ιταλία, επέκταση στα 12 νμ, Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, Rafale, Belharra. Οι κάτοικοι των νησιών και του Έβρου θα θυμηθούν ποιος τους προστάτευσε το 2020 με την υβριδική επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όχι τσιγαράκι και κιθάρα στον Άγνωστο Στρατιώτη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε από τις παρελάσεις, τονίζοντας πως κάποιοι επένδυσαν σε προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε, δεδομένου ότι υπάρχουν δυο πράγματα που έχουν αλλάξει και ισχύουν διαφορετικά το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: το δόγμα του «να εφαρμόζεται ο νόμος» και το πού είναι η κοινωνία σήμερα. «Μεταπολιτευτικά η Ελλάδα καλλιέργησε μέσω του πολιτικού συστήματος και προσπάθησε να περάσει πολλούς μύθους. Ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από αυτήν τη διάθεση την επαναστατική και δήθεν προοδευτική. Πέρασαν τα χρόνια όμως, ο κόσμος κατάλαβε ότι όλα αυτά πήγαν πολύ πίσω την Ελλάδα. Άρα και η κοινωνία έχει μετατοπιστεί και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως κυβέρνηση και να μην κάνουμε πίσω σε καμία τέτοια πρωτοβουλία», ανέφερε.

Και προσέθεσε: «Ένα από τα πιο υπερβολικά για τα οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση είναι ότι καλλιεργεί την τοξικότητα. Να θυμίσω είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε κατηγορηθεί ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα. Έχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές - και προσωπικά ο πρωθυπουργός - μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη. Έχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς. Έχουμε κατηγορηθεί από τον κ. Φάμελλο για τον θάνατο ενός ανθρώπου, η κ. Κωνσταντοπούλου έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού επειδή δούλευε κάποτε στον πρωθυπουργό. Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε».

«Την τελευταία χρονική περίοδο με αφορμή μια απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα κάποιοι επένδυσαν από τα πολιτικά κόμματα εκ νέου στο μπάχαλο, μην κοροϊδευόμαστε», σημείωσε ταυτόχρονα ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με αστυνομικούς να ζητούν από μια παρέα νεαρών να απομακρυνθούν από τον Άγνωστο Στρατιώτη, σχολίασε:

«Μια χαρά τσιγαράκι και κιθάρα σε υπαίθριο χώρο, απλά όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη, όχι εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Οι αστυνομικοί δουλεύουν δύσκολες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες και δείτε με τι επαγγελματισμό αντιμετώπισαν μια κατάσταση. Η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο, πετυχαίνουμε τον στόχο της εφαρμογής του. Δυστυχώς, χρειαζόταν η τροπολογία για να εφαρμοστεί, γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν πολίτες σε αυτήν τη χώρα που να θέλουν να κάνουν την όποια επαναστατική τους γυμναστική ή να παίζουν κιθάρες ή να ανάβουν τα τσιγάρα τους εκεί όπου υμνούμε και τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για αντίφαση ως προς τη στάση του για την τροπολογία. «Όταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε δια του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθροιση είτε σπρέι είτε μπογιά είτε οτιδήποτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Αν υπήρχε, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή».

«Η πολιτική δεν γίνεται με όρους 15μελούς, καμία πρόθεση ανασχηματισμού»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, δίνοντας ωστόσο τέλος σε αυτές τις φήμες. «Έγινε πολύ πρόσφατα ανασχηματισμός, πριν από περίπου 7 μήνες, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, ούτε καν στον ορίζοντα δεν είναι», όπως είπε.

«Θεωρώ ότι σε μια περίοδο που έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, έχουμε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις: τον 2ο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη, σημαντική μείωση 35% στις αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση 2ης τετραετίας και άλλον πολιτικό αρχηγό να είναι για 10 χρόνια πρώτος σε όλες τις μετρήσεις και τις εκλογές με ξεκάθαρη διαφορά. Έχουν συμβεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και εισαγόμενες κρίσεις, έχουμε κάνει και λάθη όμως εμείς».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα ακούγονται για νέα πιθανά κόμματα από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος υπογράμμισε πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει να γίνεται λόγος για υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα.

«Η πολιτική δεν γίνεται με όρους 15μελους.Τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε ερωτήματα: με ποιους θα κυβερνήσεις, τι πιστεύεις για την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, τους φόρους, την άμυνα. Τα κόμματα έχουν αρχηγούς, αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια κυβέρνηση με μετρήσιμο έργο, μια αντιπολίτευση που βρίσκεται στη Βουλή με κάτι υποθετικό και αόριστο».