Ο Τραμπ αναχώρησε για την Ιαπωνία - «Απίθανη» θεωρεί η Ν. Κορέα μία συνάντηση με τον Κιμ

Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ενώ σκοπεύει να συναντήσει επίσης τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα από το διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσας της Μαλαισίας, με προορισμό την Ιαπωνία - δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία.

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

«Απίθανη» μία συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν

Μία σύμβουλος για θέματα ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας είναι πιθανό να γίνει σύντομα.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Ο Χιουν-Τζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά τις εικασίες των ΜΜΕ, σχετικά με μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επισκέπτεται την Ασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ