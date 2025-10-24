Πολιτική | Διεθνή

Στάρμερ: Έκκληση για ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα μεγάλης εμβέλειας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στάρμερ: Έκκληση για ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα μεγάλης εμβέλειας
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση σήμερα να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση σήμερα να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο -- η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα έχει βγάλει από την προπονητική ο Ράφα Μπενίτεθ - Όλα τα «χρυσά» του deals

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

North Evia Pass 2025: Voucher 150 ευρώ για διακοπές - Αιτήσεις και δικαιούχοι

tags:
Βρετανία
Ουκρανία
Κιρ Στάρμερ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Όπλα
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider