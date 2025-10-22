Πιτσιλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα 1,1 εκατ. ευρώ σε 48 ΚΥΔ - Όλα τα ευρήματα στον εισαγγελέα

Όπως είπε ο κ, Πιτσιλής το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί.

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48 εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψος 1,1 εκατ. ευρώ», έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως είπε ο κ, Πιτσιλής το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί.

«Καλύψαμε το 50% των ελέγχων στα 466 συνολικά ΚΥΔ, από φορολογική σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους έχουμε ολοκληρώσει και τα στοιχεία θα τα διαβιβάσουμε στους εισαγγελείς που ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι το ελεγκτικό έργο της αρχής στα ΚΥΔ γίνεται πιο δύσκολο πολλές φορές, καθώς δεν τα βρίσκουν ανοιχτά, ενώ διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι στη Κρήτη έχουν ολοκληρωθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και τις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της ΑΑΔΕ δεν «είναι πανελεγκτική αρχή, δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9 και πλαστούς τίτλους, αλλά ελέγχει την φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται».

Ερωτηθείς από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη για την πρόταση της ΝΔ για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός να γίνει από την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «στο πλαίσιο της μεταφοράς ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο "δέουσας επιμέλειας" στα συστήματα του οργανισμού».

«Να δούμε τι συστήματα υπάρχουν να τα αξιολογήσουμε και επιχειρησιακά και νομικά, ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις, ποια είναι τα παραδοτέα, ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης. 'Αρα, λοιπόν, εμείς, αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλαμβάνουμε ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ευχαρίστως να δώσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται με το έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με δημοσίευμα που φέρει αγρότη να έχει λάβει 2,5 εκατ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει 7 ΙΧ, μεταξύ των οποίων και μία "Τζιάγκουαρ", και στο ερώτημα εάν η Αρχή θα το ελέγξει, ο κ. Πιτσιλής απάντησε: «Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματισμό ελέγχων, αλλά παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Μπαίνει και στο δικό μας ραντάρ ο,τιδήποτε, και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων και μεγεθών, υποπίπτει στην αντίληψή μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον».

Επίσης, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ έχει διαρκή και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην οποία διαβιβάζεται άμεσα οτιδήποτε στοιχείο ζητηθεί.

«Καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να πληρωθούν σύντομα οι δικαιούχοι αγρότες»

«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να ολοκληρωθούν και να δρομολογηθούν το συντομότερο οι πληρωμές των αγροτών που δικαιούνται» τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών και προσέθεσε: «Εμείς ως ΑΑΔΕ συνδράμαμε με παροχή στοιχείων. Αυτό που βλέπω είναι μία καθημερινή μάχη, ένας αγώνας δρόμου και ευελπιστώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γίνουν το συντομότερο οι πληρωμές».

Τέλος κληθείς να σχολιάσει την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής εκτίμησε ότι η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει εντός του Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι, «κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει τα θέματα της αγροτικής πολιτικής να είναι στην δική μας αρμοδιότητα, εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στις πληρωμές».

«Προκαταλαμβάνω τη νομοθετική πρωτοβουλία αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ξεχωρίσει τι είναι αυτό που πρέπει να έρθει στην ΑΑΔΕ. Είναι ένα σύνθετο έργο η μεταφορά ενός ολόκληρου Οργανισμού. Έχουμε να διαχειριστούμε πολλά θέματα οργανωτικά. Στόχος μας είναι να ενταχθούν στη λειτουργία μας οι πληρωμές», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ