Δήμας: Θεσμική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ως ένα σημαντικό βήμα για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή λειτουργικής αυτονομίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας το νομοσχέδιο με θέμα: «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η ΥΠΑ, ως εθνικός πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, λειτουργούσε μέχρι σήμερα με ένα παρωχημένο και δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο, που δεν επέτρεπε την ταχεία λήψη αποφάσεων. Το νέο νομοσχέδιο διορθώνει αυτές τις παθογένειες και θέτει τις βάσεις για μια σύγχρονη και βιώσιμη Υπηρεσία.

Όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, το νομοσχέδιο αποτελεί έναν από τους επτά (7) πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας.

Πέραν της θεσμικής αναμόρφωσης της ΥΠΑ, που προβλέπει το νομοσχέδιο, οι υπόλοιποι έξι πυλώνες περιλαμβάνουν:

1. Συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου με τακτικές εκθέσεις προόδου στην Ε.Ε.

2. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Services – DLS).

3. Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

4. Εφαρμογή Πλοήγησης βάσει Απόδοσης (PBN) σε 31 αεροδρόμια.

5. Εγκατάσταση νέων ραντάρ Mode S με επικαιροποιημένες προδιαγραφές.

6. Πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού CP1 για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι πυρήνας της μεταρρύθμισης που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η θεσμική αναμόρφωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και η μετατροπή της σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), διασφαλίζοντας:

· Τον δημόσιο χαρακτήρα: Μέσα από τη νομική της μορφή ως ΝΠΔΔ και την εποπτεία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

· Θεσμική και διοικητική αυτονομία: Καθορίζεται σαφής αποστολή και αρμοδιότητες με βασικό στόχο την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη των αερομεταφορών. Η διοίκηση ανατίθεται σε επταμελές Δ.Σ., Διοικητή και δύο Υποδιοικητές πλήρους απασχόλησης, με διαφανή διαδικασία επιλογής και συμμετοχή EASA και ICAO.

· Ευέλικτη και αποτελεσματική οργάνωση: Η νέα δομή προβλέπει μείωση οργανικών μονάδων κατά 35%, 2.407 θέσεις προσωπικού (μόνιμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων), σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και συνεχή, 24ωρη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Οικονομική αυτοτέλεια: Η ΥΠΑ αποκτά αυτοτελή προϋπολογισμό και άμεση διαχείριση των εσόδων της, αξιοποιεί πόρους από EUROCONTROL, θεσπίζει ειδικά τέλη επιβατών και εφαρμόζει Κανονισμό Έργων και Προμηθειών για ταχύτερες και διαφανείς διαδικασίες.

· Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού: Αναμορφώνεται το σύστημα αμοιβών, προβλέπεται τηλεργασία για υπαλλήλους συγκεκριμένων κλάδων, εσωτερική εκπαίδευση και ευέλικτες μετακινήσεις.

Παράλληλα, ενισχύεται η Υπηρεσία με νέες προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Ηλεκτρονικοί (ATSEP), AFISO και Οδηγοί Πυροσβέστες.

Όσον αφορά την ενίσχυση της ΥΠΑ με προσωπικό ο κ. Δήμας τόνισε:

· 144 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν ήδη προσληφθεί από το 2023, ενώ 17 ακόμη ορκίζονται άμεσα και 72 νέες θέσεις ΠΕ ΕΕΚ προβλέπονται για το 2026.

· 7 νέοι Ηλεκτρονικοί (ATSEP) προσλήφθηκαν το 2024· βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για 43 ΠΕ ATSEP, ενώ για το 2026 προγραμματίζονται 43 ΤΕ ATSEP.

· 11 υπάλληλοι Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) ήδη υπηρετούν, 8 ακόμη προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ και 28 ΤΕ AFISO εντάσσονται στο πλάνο του 2026.

· Στον κλάδο Οδηγών Πυροσβεστών προβλέπεται η πρόσληψη 8 μονίμων και 75 ΙΔΟΧ, καθώς και 13 επιπλέον το 2026.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κάλεσε τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι «οδηγεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης, αυτοδύναμης και οικονομικά βιώσιμης Υπηρεσίας, πιο αποδοτικής και αποτελεσματικής, προσηλωμένης στους στόχους και σκοπούς της, ικανής να συνεχίσει να υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και να διασφαλίζει την ασφάλεια και ποιότητα των αεροπορικών μεταφορών».