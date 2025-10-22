Διεθνές Δικαστήριο: Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη βασικών αναγκών στη Γάζα

Το πάνελ των 11 δικαστών προσέθεσε πως το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής που παρέχουν τα Ηνωμένα Έθνη στη λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Χάγη, αποφάνθηκε σήμερα πως το Ισραήλ έχει την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου, να διευκολύνει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως η χώρα πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αυτή η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (International Court of Justice-ICJ) εκδίδεται την ώρα που ανθρωπιστικές οργανώσεις καταβάλλουν προσπάθειες να αυξήσουν την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μετά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτική, ωστόσο το δικαστήριο εκτιμά πως ενέχει μια «σημαντική νομική σημασία και ηθικό κύρος».

Ο πρόεδρος του ICJ Γιούτζι Ιβασάβα δήλωσε πως το Ισραήλ έχει «υποχρέωση να αποδεχθεί και να διευκολύνει τα προγράμματα βοήθειας που παράσχουν τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους».

Μεταξύ αυτών των οργανισμών βρίσκεται η UNRWA, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την οποία απαγόρευσε το Ισραήλ, αφού κατηγόρησε ορισμένους εκ των εργαζομένων της πως συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο.

Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε πως το Ισραήλ δεν τεκμηρίωσε τους ισχυρισμούς του.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στη διαδικασία, ωστόσο ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά την ακροαματική διαδικασία πως πρόκειται για μια «κατάχρηση του διεθνούς δικαίου».

Αυτός ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως το Ισραήλ «συνεργάζεται με τις διεθνείς οργανώσεις και άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Γάζα. Όμως, το Ισραήλ δεν θα συνεργαστεί με την UNRWA».

Ο Γιούτζι Ιβασάβα δήλωσε πως το κύριο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ «απορρίπτει το επιχείρημα βάσει του οποίου το αίτημα καταχράται και εργαλειοποιεί τη διεθνή δικαστική διαδικασία».

Χθες, η Αμπίρ Ετεφά, η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε πως 530 φορτηγά του οργανισμού έχουν εισέλθει στη Γάζα μετά την εκεχειρία.

Αυτά τα φορτηγά έχουν παραδώσει περισσότερους από 6.700 τόνους τροφίμων, μια ποσότητα που, σύμφωνα με την ίδια, «επαρκεί για να τραφούν σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι για δύο εβδομάδες».

Το δικαστήριο της Χάγης δήλωσε πως το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, υποχρεούται να «εγγυηθεί τις θεμελιώδεις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων παροχών για την επιβίωσή του».

Η απόφαση υπενθυμίζει την υποχρέωση, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, να μην προσφεύγει στον λιμό ως μέθοδο πολέμου.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει την απόφαση

Ο Παλαιστίνιος απεσταλμένος στο Διεθνές Δικαστήριο προέτρεψε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει πως το Ισραήλ συμμορφώνεται με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Είναι καιρός η διεθνής κοινότητα να ανταποκριθεί στην πρόκληση, διότι εμείς γνωρίζουμε (…) πως το Ισραήλ δεν θα συμμορφωθεί με αυτήν την απόφαση και δεν θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις που του έχει αναθέσει το Δικαστήριο», δήλωσε ο Αμάρ Χιτζαζί σε δημοσιογράφους.

«Είναι επομένως καθήκον της διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστεί αυτές τις αξίες και να υποχρεώσει το Ισραήλ να συμμορφωθεί με αυτούς τους νόμους», συμπλήρωσε ο Χιτζαζί.

«Επονείδιστη» η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου για την UNRWA

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντάνι Ντανόν, δήλωσε πως η συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ σχετικά με την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, είναι «επονείδιστη».

«Επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ισραήλ για το ότι δεν συνεργάζεται με όργανα του ΟΗΕ... Θα πρέπει να κατηγορούν τους εαυτούς τους. Αυτά τα όργανα έγιναν βάση αναπαραγωγής για τρομοκράτες. Πάρτε για παράδειγμα την UNRWA... έναν οργανισμό που υποστήριξε τη Χαμάς για χρόνια», είπε ο Ντανόν.

Ο ΟΗΕ ζήτησε από το δικαστήριο της Χάγης να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς, «μεταξύ άλλων την απρόσκοπτη διασφάλιση και διευκόλυνση ειδών πρώτης ανάγκης για την επιβίωση» των Παλαιστινίων

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ