Γερμανός ΥΠΕΞ: Η ενίσχυση της Τουρκίας με Eurofighter είναι προς το συμφέρον μας

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στην 'Αγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Τουρκίας με τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter είναι επίσης προς το συμφέρον της Γερμανίας.

Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet, ενόψει της επίσκεψής του, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην αμυντική συνεργασία μεταξύ Βερολίνου και 'Αγκυρας.

«Πιστεύω ότι με τη συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε ότι η Τουρκία μπορεί να αυξήσει την αποτρεπτική της δύναμη με τη βοήθεια των αεροσκαφών Eurofighter ως σύμμαχος, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον μας», δήλωσε.

Βασικός στρατηγικός εταίρος

Σημείωσε επίσης ότι «η Τουρκία είναι ένας βασικός στρατηγικός εταίρος για εμάς στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες συνεχίζονται».

Ανέφερε επίσης ότι εκτιμά τον ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, στο να πείσει τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική. Στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία συνέβαλε με τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην ιστορική κατάπαυση του πυρός για τη Γάζα», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ πριν από την αναχώρησή του, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία έχει να διαδραματίσει ρόλο ευθύνης στην περιοχή «ως ένας από τους υποστηρικτές του ειρηνευτικού σχεδίου και ως κράτος το οποίο αναμένουμε να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Χαμάς». Με την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, έχουν επιτευχθεί πολλά που φαίνονταν αδύνατα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, πρόσθεσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το έργο για ένα ασφαλές και αξιοπρεπές μέλλον για τον λαό της Γάζας μόλις ξεκινά. «Πιέζουμε από κοινού για πλήρη πρόσβαση των ανθρωπιστικών φορέων για την ανακούφιση των χειρότερων δεινών και συνεργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων για μακροπρόθεσμη ειρήνη», συνέχισε.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι «δεν συμφωνούμε πάντα ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένα τα γεγονότα στη Γάζα, αλλά η Τουρκία και η Γερμανία συνεργάζονται εντατικά, χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή».

Σχετικά με τη Συρία, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει προσφέρει καταφύγιο στον μεγαλύτερο αριθμό Σύρων προσφύγων και τόνισε ότι «μας ενώνει ο στόχος μιας ασφαλούς και σταθερής Συρίας ώστε να καταστεί εφικτή η εθελούσια και ασφαλής επιστροφή» των προσφύγων στην πατρίδα τους.

Η Ρωσία η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ σημείωσε ότι η Ρωσία «είναι η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ», και ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας θα αποτελέσουν σημαντικά θέματα συζήτησης κατά την συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν.

«Κοινός μας στόχος είναι να τερματιστεί γρήγορα αυτός ο πόλεμος - για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει επίσης να εξαντλήσουμε ακόμη πιο γρήγορα τα έσοδα από το ρωσικό πολεμικό ταμείο», ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «ως θεματοφύλακας της Συνθήκης του Μοντρέ, η Τουρκία έχει επίσης άμεση ευθύνη για την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η Κωνσταντινούπολη είναι επίσης μια σημαντική τοποθεσία όπου είναι δυνατές οι διαπραγματεύσεις».

Χάρη στη γεωστρατηγική της θέση στη Μαύρη Θάλασσα, η Τουρκία αποτελεί «κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και απαραίτητο εταίρο εντός της Συμμαχίας», επισήμανε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών και υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει επανειλημμένα αρνηθεί τη διέλευση σε ρωσικά πολεμικά πλοία και έχει δεσμεύσει πλοία του λεγόμενου «σκιώδους» στόλου, τα οποία αποτελούν και περιβαλλοντικό κίνδυνο, λόγω κακής συντήρησης.

Με το βλέμμα στην τρέχουσα γεωστρατηγική κατάσταση, «θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας», είπε ο κ. Βάντεφουλ και υπογράμμισε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών του θα βρίσκεται και «το ζήτημα του ποιες πολιτικές εξελίξεις και αποφάσεις είναι απαραίτητες για αυτό από την πλευρά της Τουρκίας». Για βαθύτερη συνεργασία, «παραμένει ζωτικής σημασίας η τήρηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου - ανά πάσα στιγμή», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο κ. Βάντεφουλ έκανε ακόμη λόγο για κοινωνικούς δεσμούς της Γερμανίας με την Τουρκία «στενότερους από ό,τι με οποιαδήποτε άλλη χώρα», καθώς περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Γερμανία έχουν τουρκική καταγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ