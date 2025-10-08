Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Πατέλη την Πέμπτη ο Κυρ. Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 09 Οκτωβρίου, στις 19:00 θα παραστεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη με τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019 -2024), αφηγείται εκ των έσω τη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας: από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση, μια ανάσα από τον διεθνή εξοστρακισμό, μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Με σκηνές πίσω από κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός, αποτυπώνει το παρασκήνιο μιας διαδρομής που μας έκανε και πάλι υπερήφανους για την Ελλάδα στο εξωτερικό.

«Μέσα στην πανδημία, τις διεθνείς αναταράξεις και φυσικές καταστροφές, παρακολουθούμε την σταδιακή αλλαγή της εικόνας της χώρας από διεθνή παρία σε αξιόπιστο προορισμό επενδύσεων. Ένα βιβλίο για τις ιδέες, τους ανθρώπους, τα σωστά και τα λάθη που διαμόρφωσαν μια ιστορική πενταετία - και μια μαρτυρία για το πώς οι αγορές πείθονται μέσα από σταθερή συνέπεια» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Παράλληλα, προστίθεται πως: «Χωρίς εξωραϊσμούς, αλλά με την πεποίθηση ότι "η Ελλάδα μπορεί", αυτή είναι η συγκλονιστική ματιά ενός τεχνοκράτη που έζησε από μέσα ιστορικά γεγονότα – και απαντά στο ερώτημα που τέθηκε από τον διεθνή τύπο: "Πώς τα καταφέρατε;"».