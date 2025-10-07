Σπανάκης: Πάνω από 650 έργα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ έχει επενδύσει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια σε έργα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ μόνο στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου τα έργα ξεπερνούν τα 650, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μιλώντας στο Olympia Forum 2025, που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε, ακόμα, ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα του υπουργείου Εσωτερικών, υπερβαίνουν τα 725 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός είπε:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ειδικότερα, ο προϋπολογισμός των έργων φτάνει τα 326 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

«'Αρα στο σύνολο των δύο Περιφερειών έχουμε έργα που ξεπερνούν τα 725 εκατ. και αν κανείς λάβει το σύνολο των 13 Περιφερειών από τα δύο (2) χρηματοδοτικά Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, τα έργα ξεπερνούν τα 5.671 σε ολόκληρη τη Χώρα, ο δε προϋπολογισμός τους ξεπερνάει τα 4,8 δισ.. Και μιας και βρισκόμαστε εδώ στην Αρχαία Ολυμπία θέλω να πω ότι τα έργα τα οποία έχουν υπολογισθεί για την Αρχαία Ολυμπία είναι περίπου στα 18 εκατ.», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, τα έργα αυτά «αφορούν δράσεις όπου έρχονται με αιτήματα και μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια και μέσα από αποφάσεις των οργάνων του κάθε Δήμου, από ανάγκες που έχουν προκύψει από τους ίδιους τους Δημάρχους.

Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι τα ευεργετήματά του είναι η ενοποίηση της νομοθεσίας, η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

Για το εν λόγω θέμα συμπλήρωσε λέγοντας ότι για τους πολίτες ο νέος Κώδικας σημαίνει μείωση γραφειοκρατίας και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς σήμερα διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση θα τις βρούμε σε 1000 νόμους, ενώ με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης θα μπορέσουν όλα αυτά να ξεκαθαριστούν.

«Αν θέλουμε να εξάγουμε ένα συμπέρασμα είναι ανάγκη τώρα, περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο για ενδοπεριφερειακές συνεργασίες, αλλά και για διαπεριφερειακές συνεργασίες, ώστε να σφραγίσουμε τη θεσμική συνεργασία μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Α΄ και Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ