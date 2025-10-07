Παπαϊωάννου για «αιώνιους» φοιτητές: 290.000 δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται

Για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα.

Για τους «αιώνιους» φοιτητές και τι ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις που τους αφορούν μίλησε -μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα.

«Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε ο Ν. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετής πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο κόφτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον Μάιο, ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης είναι περίπου 330.000. Από αυτούς, οι 30.000 με 35.000 προσπαθούν -από το 2021- να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ 290.000 φοιτητές, δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται.

«Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα που θα βγουν τώρα, η πλειοψηφία θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της ή θα εμπίπτει στη διάταξη που προβλέπει ότι αν έχεις περάσει το 70% των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων σου, παίρνεις ένα ακόμα χρόνο φοίτησης. Οι υπόλοιποι διαγράφονται. Τα ονόματα θα έρθουν τον Δεκέμβριο στο Υπουργείο και αυτομάτως θα διαγραφούν» τόνισε.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν όλα τα Πανεπιστήμια, διευκρίνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι από αυτούς τους «αιώνιους» φοιτητές, οι 35.000 είχαν εγγραφεί τη δεκαετία του 1970 και παραμένουν εγγεγραμμένοι.

Στις περιπτώσεις φοιτητών και φοιτητριών που εργάζονται ή είναι μητέρες, έχουν ανήλικα παιδιά ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και εντάσσεται στο μέγιστο διάστημα φοίτησης, αυτοί έχουν το δικαίωμα είτε να κάνουν διακοπή μέχρι και δύο χρόνια από τις σπουδές τους.

Ο υφυπουργός κάλεσε τους φοιτητές που βρίσκονται στο χρονικό όριο, να έρθουν σε άμεση επαφή με τις γραμματείες των σχολών τους καθώς θα λάβουν σχετικό προσωποποιημένο μήνυμα.