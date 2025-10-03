Βιρκούνεν (Κομισιόν): Η πιο σοβαρή κατάσταση ασφαλείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Μάλιστα, επικαλέστηκε ως παράδειγμα το σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές, τις υβριδικές επιθέσεις, τις πτήσεις drones, την παραπληροφόρηση κ.α. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», υπογράμμισε, αναφέροντας ότι εργαζόμαστε στενά με όλα τα κράτη - μέλη και το ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό, πρόσθεσε, να είμαστε ψύχραιμοι, να δρούμε από κοινού και να κινούμαστε αποφασιστικά. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρέπεμψε στις πρόσφατες ενέργειες για την εφαρμογή μιας αντι-drone εκστρατείας.

Την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία βρίσκονται στην πιο σοβαρή κατάσταση ασφαλείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εξέφρασε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος, δίνοντας το «παρών» στο Athens Democracy Forum 2025, το οποίο διεξήχθη υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και διοργανώθηκε από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, υποστήριξε ότι ο κίνδυνος για τη Δημοκρατία είναι υπαρκτός, εξηγώντας σε μια κλίμακα του «10», αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στο «7». Προειδοποίησε δε ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει και χειρότερη. «Η Δημοκρατία και η Ε.Ε. είναι κάθε μέρα υπό την απειλή επίθεσης», επανέλαβε.

Μάλιστα, επικαλέστηκε ως παράδειγμα το σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές, τις υβριδικές επιθέσεις, τις πτήσεις drones, την παραπληροφόρηση κ.α. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», υπογράμμισε, αναφέροντας ότι εργαζόμαστε στενά με όλα τα κράτη - μέλη και το ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό, πρόσθεσε, να είμαστε ψύχραιμοι, να δρούμε από κοινού και να κινούμαστε αποφασιστικά. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρέπεμψε στις πρόσφατες ενέργειες για την εφαρμογή μιας αντι-drone εκστρατείας.

Την ίδια στιγμή, δεν παρέλειψε να επισημάνει τον ρόλο της κοινωνικής ανθεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πολίτες αποτελούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό τον λόγο, η Χένα Βιρκούνεν διευκρίνισε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο των ανεξάρτητων και των ελεύθερων μέσων μαζικής ενημέρωσης. «Είναι σημαντικό να έχουμε ανεξάρτητη και ελεύθερη πληροφόρηση».

Ερωτηθείσα από τη συντονίστρια της συζήτησης, Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, The New York Times, για τις επιπτώσεις από τον υψηλό ρυθμό της τεχνολογικής προόδου, η Ευρωπαία αξιωματούχος έκανε λόγο για μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν δράση εκ μέρους της Κομισιόν. Όπως υπενθύμισε, έχουμε ήδη ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, ενώ έρχεται και η νομοθεσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην Ευρώπη, όπως επεσήμανε, θέτουμε τους ίδιους κανόνες και offline και online. Άρα, όταν κάτι απαγορεύεται εκτός διαδικτύου, απαγορεύεται και εντός διαδικτύου. Βέβαια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γραφειοκρατικό βάρος των κανονισμών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοί και φιλικοί προς την καινοτομία και την οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση, επανέλαβε ότι στόχος της Ε.Ε. είναι η προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών, των μειονοτήτων και των καταναλωτών, ενώ εστιάζοντας κυρίως στο πρώτο, δηλαδή στις δημοκρατικές διαδικασίες, ανέφερε ότι η διενέργεια ελεύθερων εκλογών αποτελούν αναγκαία συνθήκη για σταθερές κοινωνίες.

Σημείωσε, επίσης, ότι η ελευθερία λόγου είναι θεμελιώδης αρχή για την Ε.Ε., αν και υπάρχουν όρια, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στον λόγο-μίσους. Σχετικά με τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, εξήγησε ότι δημιουργούμε δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου αφενός να προστατεύεται η ελευθερία λόγου, αφετέρου να τηρούνται τα νόμιμα όρια. Έτσι, όταν μία πλατφόρμα «κατεβάζει» κάποιο περιεχόμενο, είναι υποχρεωμένη να εξηγεί τον λόγο. «Υπάρχει διαφάνεια σ’ αυτό», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να δουν στο διαδίκτυο τη σχετική βάση δεδομένων.