Πολιτική | Ελλάδα

Γκίλφοϊλ: Η συμμαχία Ελλάδας - ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γκίλφοϊλ: Η συμμαχία Ελλάδας - ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά
«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ.

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα δεδομένα στην εργασία το 2026 - Πρεμιέρα με 13ωρο, αυξήσεις και fast track προσλήψεις

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα

Πόσο κόστισαν οι βίλες και οι επενδύσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2025

tags:
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider