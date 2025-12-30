Πτώση 44% στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ μέσω αγωγών το 2025 - Χαμηλό 55 ετών

Το 1975 η Σοβιετική Ένωση προμήθευε την Ευρώπη με 19,3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, έναντι 6,8 δισ. το 1973, στα πρώτα χρόνια των εξαγωγών από τη Σιβηρία.

Πτώση 44% παρουσίασαν το 2025 οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγών, καταρρέοντας σε χαμηλό 55 ετών (από τα μέσα της δεκαετίας του 1970), μετά το κλείσιμο της ουκρανικής διαδρομής και καθώς η Γηραιά Ήπειρος προχωρά σταδιακά στην απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα της Μόσχας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη είχαν κορυφωθεί το 2018-2019, ξεπερνώντας τα 175-180 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, αποφέροντας δεκάδες δισ. δολάρια στη Gazprom και στο ρωσικό κράτος, που διατηρεί τον έλεγχό της. Το 2025, ωστόσο, οι προμήθειες της Gazprom προς την Ευρώπη περιορίστηκαν σε μόλις 18 δισ. κυβικά μέτρα, τα οποία διοχετεύθηκαν αποκλειστικά μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TurkStream, σύμφωνα με στοιχεία του Entsog.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ενδεικτικά, το 1975 η Σοβιετική Ένωση προμήθευε την Ευρώπη με 19,3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, έναντι 6,8 δισ. το 1973, στα πρώτα χρόνια των εξαγωγών από τη Σιβηρία. Ο TurkStream παραμένει ο μοναδικός αγωγός μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μετά την απόφαση της Ουκρανίας να μην ανανεώσει τη πενταετή συμφωνία διαμετακόμισης με τη Μόσχα, η οποία έληξε την 1η Ιανουαρίου.

Τον Δεκέμβριο οι ροές μέσω TurkStream προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, φτάνοντας περίπου τα 56 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως, ενώ καταγράφηκε και άνοδος 3% σε σχέση με τον Νοέμβριο. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές μέσω TurkStream προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά περίπου 7% το 2025, από 16,8 δισ. κυβικά μέτρα το 2024.