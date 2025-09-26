Σδούκου: Η στρατηγική μας δεν ετεροκαθορίζεται από το τι κάνει η Τουρκία

Η κ.Σδούκου επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της στα ελληνοτουρκικά και για την προσπάθεια στην υπόθεση Ρούτσι, όπως είπε, να «εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο».

«Η Ελλάδα δεν είναι υποτακτική χώρα - είναι ισχυρή, με συμμαχίες και Ένοπλες Δυνάμεις που μπορούν να υπερασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα» τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24 και στο ΕΡΤnews.

Η κ.Σδούκου επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της στα ελληνοτουρκικά και για την προσπάθεια στην υπόθεση Ρούτσι, όπως είπε, να «εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο». Μιλώντας για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Νέα Υόρκη είπε ότι βλέπει "μία αδικαιολόγητη έλλειψη αυτοπεποίθησης, λες και η Ελλάδα είναι υποτακτική χώρα, λες και κρίνεται η τύχη μας χωρίς εμάς κάπου αλλού. Όσοι δεν έχουν το καθαρό μυαλό να αναλύουν με ηρεμία τις καταστάσεις, καλύτερα να σιωπούν".

Η κ. Σδούκου προσέθεσε ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα με ισχυρές συμμαχίες και ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα και απευθυνόμενη στην αντιπολίτευση είπε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία με φοβικά σύνδρομα.

«Έχουμε τη δική μας στρατηγική που δεν ετεροκαθορίζεται από το τι κάνουν οι άλλοι και την υλοποιούμε με συνέπεια. Προσωπικά δεν ξέρω αν η Τουρκία θα πάρει F35 και Patriot, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά που ζητάει ο Ερντογάν τώρα από τον Τράμπ η Ελλάδα τα έχει ήδη. Αναβαθμίζουμε 83 F16 που ολοκληρώνονται το 2027 και αναμένουμε τα F35 να έρθουν το 2028 στη χώρα μας. Σας φαίνεται αυτό εικόνα χώρας που δεν υλοποιεί τη ατζέντα της; Θωρακίζουμε τη χώρα με έναν αμυντικό εξοπλισμό όπως δεν έχει ξανασυμβεί. Το 2020 αποδείξαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε και τα πιο ταραγμένα νερά, χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις», τόνισε η κα Σδούκου.

«Η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία εδώ και καιρό. Ακυρώσαμε στην πράξη το Τουρκολιβυκό μνημόνιο με τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Chevron. Κάναμε ΑΟΖ με την Ιταλία, δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα. Προχωράμε μπροστά» σημείωσε.

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι είναι «θλιβερό η αντιπολίτευση να ρίχνει ευθύνες στον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο. Να θέλουν να «ψηλώσουν» την Τουρκία και να «κοντύνουν» την Ελλάδα

Για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι είπε ότι "σε κανένα κράτος δικαίου, κανένας πολιτικός, κανένας δημοσιογράφος και κανένας σχολιαστής δεν μπορεί να υποδείξει στη Δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει. Η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δικαιοσύνη".

«Δεν θα παίξουμε πολιτικό ή κομματικό παιχνίδι με μία τόσο σοβαρή υπόθεση. Ο μόνος αρμόδιος είναι οι δικαστικές αρχές. Παρέμβαση από την εκτελεστική εξουσία δεν θα δείτε», είπε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο και αυτό είναι απαράδεκτο».

«Στόχος μας η αυτοδυναμία το 2027»

«Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, ο Πρωθυπουργός καταλληλότερος. Αυτά δεν αρκούν. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία το 2027. Θέλουμε να πείσουμε ξανά και όσους απομακρύνθηκαν» τόνισε επίσης η κ.Σδούκου και σημείωσε:

«Πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Αν φέρνουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα στην ακρίβεια, στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στο ψηφιακό κράτος - οι πολίτες θα το αναγνωρίσουν. Έχουμε περιθώρια, αλλά προχωράμε σταθερά».

«Τρεις αντίπαλοι: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα προβλήματα του τόπου»

«Έχουμε τρεις αντιπάλους. Το ΠΑΣΟΚ, που δεν γυρνάει η βελόνα. Τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα υπαρξιακά του διλήμματα., με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Και τα προβλήματα του τόπου».

Και κατέληξε, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, «Ας ασχοληθούν λοιπόν με τα εσωτερικά τους και εμείς θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα του τόπου. Όπως και όσο μπορεί ο καθένας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ