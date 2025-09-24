Διχασμός στο ΝΑΤΟ: Σκληρή γραμμή ή ψυχραιμία απέναντι στη Μόσχα;

Οι σύμμαχοι του NATO δυσκολεύονται να συμφωνήσουν πώς θα απαντήσουν στις ολοένα συχνότερες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά αεροσκάφη, με τα κράτη–μέλη να εκφράζουν δημόσια αντικρουόμενες θέσεις.

Οι σύμμαχοι του NATO δυσκολεύονται να συμφωνήσουν πώς θα απαντήσουν στις ολοένα συχνότερες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά αεροσκάφη, με τα κράτη–μέλη να εκφράζουν δημόσια αντικρουόμενες θέσεις.

Η Γερμανία προειδοποίησε ότι η κατάρριψη ρωσικών μαχητικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, με τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να μιλά για «παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν. Αντίθετα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως «δεν υπάρχει χώρος για συζήτηση» και απείλησε με κατάρριψη κάθε εναέριου κινδύνου, θέση που στηρίζουν Πολωνία και Βαλτικές χώρες.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός σε πιο σκληρή στάση, λέγοντας πως υποστηρίζει την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, αν και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι η πολιτική του ΝΑΤΟ είναι η αναχαίτιση και όχι η επίθεση.

Αφορμή για την ένταση στάθηκε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά, αλλά και σειρά περιστατικών με drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβολές GPS σε πτήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, φαινόμενο που εντείνεται μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις δείχνουν τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό της Συμμαχίας: Γερμανία και Φινλανδία ζητούν ψυχραιμία, ενώ Λετονία και Πολωνία πιέζουν για επίδειξη ισχύος ώστε να σταλεί μήνυμα στο Κρεμλίνο.

Ο ίδιος ο Πούτιν, μέσω εκπροσώπου του, εμφανίστηκε ατάραχος, την ώρα που ο Τραμπ υποστήριξε πως ήρθε η στιγμή η Ουκρανία -με τη βοήθεια της Ε.Ε.- όχι μόνο να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη, αλλά και να εκμεταλλευτεί την «οικονομική αδυναμία» της Ρωσίας.