Συνάντηση Π. Μαρινάκη με εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των ΜΜΕ

Ο κ. Braathu, νωρίτερα, συναντήθηκε και με τον γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρολγου.

Με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, αρμόδιο για την ελευθερία των ΜΜΕ, πρέσβη Jan Braathu, συναντήθηκε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν την προστασία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Ο κ. Braathu, νωρίτερα, συναντήθηκε και με τον γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρολγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας στον τομέα του κράτους δικαίου, της προστασίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ελευθερίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πέντε δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές από τον ΟΑΣΕ, και έχουν περιληφθεί στη διαδικτυακή του εργαλειοθήκη. Πρόκειται για το Μνημόνιο Συνεργασίας, την Task Force για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη, το νόμο για την επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, με εφαρμογή στην ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για δημοσιογράφους που απασχολούνται σε δημόσιους φορείς.

Τόνισε, επίσης, τις θετικές επισημάνσεις που υπήρχαν στην φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, η οποία καταγράφει την υιοθέτηση νομοθετικών και μη παρεμβάσεων που ενισχύουν και ισχυροποιούν τη διαφάνεια στην ιδιοκτησία και την αντικειμενικότητα στις πάσης φύσεως κρατικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων ΜΜΕ, ενισχύουν και προασπίζουν τους δημοσιογράφους και τους άλλους επαγγελματίες ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων, ενώ πολλές από τις προβλέψεις του EMFA (Ευρωπαϊκός Κανονισμός προς ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών) είναι ήδη εθνικοί νόμοι της χώρας μας εν ισχύ.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Τηλεόρασης, αλλά και την ενσωμάτωση περαιτέρω προβλέψεων του EMFA στην ελληνική έννομη τάξη. Τόνισε ακόμη, πως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και δρομολογείται το σχέδιο νόμου για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει αντίστοιχη διαδικασία και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Επιπλέον, αναφορά έγινε στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» που προωθούν η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συμβάλλει στην καλλιέργεια ειδησεογραφικής παιδείας στα σχολεία, την αντιμετώπιση των fake news και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της φιλαναγνωσίας.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι καθαρός: με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες να στηρίζει τους δημοσιογράφους, αλλά και τη δημοσιογραφία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν σωστή ενημέρωση.

Ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ συνεχάρη θερμά την ελληνική κυβέρνηση για όλες τις πρωτοβουλίες, τονίζοντας ότι στην πορεία αυτή θα είναι αρωγός και θερμός υποστηρικτής.

Επεσήμανε περαιτέρω, ότι η δουλειά που γίνεται δείχνει τη διάθεση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, τόνισε τη μεγάλη σημασία της συλλογικής σύμβασης εργασίας για δημοσιογράφους που εργάζονται στα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης που είναι, ήδη, εν ισχύ και εξέφρασε την ευχή το παράδειγμα αυτό να ακολουθήσουν τα ιδιωτικά Μέσα Ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλισθούν περαιτέρω ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους που δουλεύουν εκεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Braathu σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντικά βήματα στην ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων, μέσω μιας σειράς δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω νομοθετικών βημάτων, για παράδειγμα, τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs) για τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Ενθαρρύνω τις αρχές να συνεχίσουν σε αυτή τη θετική πορεία και προσβλέπω στη συνεχιζόμενη συνεργασία μας για την προστασία των δημοσιογράφων, οι οποίοι αποτελούν ουσιώδη πυλώνα της δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ