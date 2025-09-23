Νορβηγία: Η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025

Η νορβηγική κυβέρνηση πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.

Η νορβηγική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.

Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση η νορβηγική κυβέρνηση.

Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στην Αρκτική, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».

Υπενθυμίζεται ότι ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor. Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε κλείσει και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Δανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ