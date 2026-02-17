Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Κυρ. Μητσοτάκη στην Ινδία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα για την Ινδία.

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit».

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam.

Στις 13.00, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας.