Δημοσκόπηση Interview: Τι λένε οι πολίτες για μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ και πιθανή επιστροφή Σαμαρά

Προβάδισμα 10,7% για ΝΔ σε εννεακομματική Βουλή. Η γνώμη των Ελλήνων για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ και πιθανό comeback Σαμαρά.

Το ευρύ της προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ όπως καταγράφει νέα δημοσκόπηση Interview για λογαριασμό του politic.gr, με τους πολίτες να παίρνουν θέσεις στις τελευταίες εξελίξεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα έγινε από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 3.050 ατόμων και καταγράφει - μεταξύ άλλων - την στάση των πολιτών στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και σε μία πιθανή επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στο κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,9%

ΠΑΣΟΚ: 13,2%

Ελληνική Λύση: 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΚΚΕ: 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2%

Νίκη: 1%

Άλλο κόμμα: 6,7%

Αναποφάσιστοι: 17,9%

Δημοσκόπηση: «Ναι στον Λοβέρδο, όχι στον Σαμαρά»

Όσον αφορά την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής: το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη. Στον αντίποδα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική: το 87% την απορρίπτει, μόλις το 11% την εγκρίνει και ένα 2% δηλώνει ουδέτερο.

Σχετικά με το ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής: το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα διαφοροποιείται, με το 34% να βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο.

