Φλωρίδης για Τέμπη: Δεν έχει γίνει απόρριψη εκταφής που να αφορά ταυτοποίηση νεκρού

«Η κυβέρνηση ούτε μπορούσε ούτε μπορεί να κάνει κάτι επί του θέματος, καθώς αφορά τη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Δεν έχει γίνει καμία απόρριψη κανενός αιτήματος για εκταφή που να αφορά ταυτοποίηση στοιχείων νεκρού», ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κληθείς να σχολιάσει την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Διευκρίνισε ότι οι ανακριτικές αρχές της Λάρισας έχουν επιληφθεί επί δύο αιτημάτων που κατατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούν εκταφή για διαπίστωση τυχόν ύπαρξης χημικών ουσιών. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας θα τα εξετάσει και θα αποφανθεί σε λίγες ημέρες.





Ο υπουργός ανέφερε ότι εάν υπάρξει αίτημα ή αιτήματα εκταφής για ταυτοποίηση, θα εξεταστούν άμεσα, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ούτε μπορούσε ούτε μπορεί να κάνει κάτι επί του θέματος, καθώς αφορά τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι όσο η ολοκλήρωση της ανάκρισης καθυστερεί και δεν οδηγούμαστε σε δίκη, τόσο θα υπάρχουν οι δυνατότητες για κάποιους οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία, να συνεχίσουν να το κάνουν.