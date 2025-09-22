Μαρινάκης: Η Ελλάδα σημαντικός παράγοντας στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη.

Τη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη στην οποία μεταβαίνει εντός της ημέρας, όπως σημείωσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο σύνολο των επαφών του πρωθυπουργού στην αμερικανική μητρόπολη και επισήμανε ότι η χώρα μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, διευρύνει τις συμμαχίες της και είναι κατεξοχήν δύναμη σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Επιπλέον και επικαλούμενος την απόφαση της Moody's να διατηρήσει την αξιολόγηση της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα Baa3, ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρηματολόγησε ότι και η Moody's επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της πορεία, εν μέσω κρίσεων και αναταράξεων, αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα ότι είναι στο «χείλος του γκρεμού».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Σήμερα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενιής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Αλ-Καλίντ Αλ-Σαμπάχ, με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ Αλ Σαράα (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ο Πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και χάρη στην εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης, «μεγαλώνει», προστατεύει τα σύνορά της, διευρύνει τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναδεικνύεται ως μια δύναμη σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η Moody's διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3. Το γεγονός ότι ένας από τους μεγάλους, διεθνείς οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της πορεία, εν μέσω κρίσεων και αναταράξεων, αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα ότι είναι στο «χείλος του γκρεμού».

Η Ελλάδα βαδίζει στο δρόμο της υπευθυνότητας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αύξηση κατά 12,5% εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου φθάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

-Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

-Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15%.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, καθώς στο επτάμηνο (Ιανουάριος - Ιούλιος 2025) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 12,2 δισ. ευρώ και σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.

Η ανθεκτικότητα και η δυναμική του ελληνικού τουρισμού, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, καθιστά τον κλάδο έναν καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης.

Από σήμερα ξεκινούν τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές Λυκείου, όπου κι αν βρίσκονται, για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έτσι, λοιπόν, το Ψηφιακό Φροντιστήριο:

* Συνεχίζει τα «ζωντανά» μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

* Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας.

* Διατηρεί τη διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning.

* Διευρύνει την προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους.

* Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η περσινή χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων 45λεπτης διάρκειας, τα οποία παρέχονταν και στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλίζονταν για πλήρη προσβασιμότητα.

Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ σημαντικός αριθμός απόφοιτων παλαιότερων ετών, απέκτησε την δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα, για την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο ψηφιακό υλικό (επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης, διαδραστικά τεστ) και η ίση εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αποτέλεσαν καθοριστικούς πυλώνες επιτυχίας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια των μέτρων που έχει ήδη λάβει, ενισχύει τις Περιφέρειες στη μάχη κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του Υπουργείου.

Αυτοί οι 153 θα βρεθούν, άμεσα, στις Περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, από σήμερα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας, σημαντικά, την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου. Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη ημέρα εμφάνισης της ευλογιάς, στις 20 Αυγούστου 2024, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενώ η Κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με αποζημιώσεις που ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα της ΕΕ -έως 250 ευρώ ανά ζώο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 95 ευρώ. Το πακέτο στήριξης καλύπτει τόσο τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο όσο και όσους επλήγησαν έμμεσα, από την αλυσίδα επιπτώσεων στην παραγωγή και τις ζωοτροφές.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία και όχι ψευτοπατριωτισμούς

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο πατέρας αυτός, όπως και κάθε άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, και σε επίπεδο διεκδίκησης και σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει δικαίωμα να υποβάλει το οποιοδήποτε αίτημα επίσημα. Άρα, σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να κοιτάμε τα κόμματα, χωρίς να κοιτάμε το αν είμαστε στην κυβέρνηση ή δεν είμαστε, δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε ερώτηση για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 8η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Αυτό το λέω και το ξαναλέω, γιατί άκουσα κάποιους δημοσιογράφους που έλεγαν: "Εντάξει, ας έδιναν μια απάντηση σε αυτό το επίπεδο". Ενώ έχει δοθεί ήδη αυτή η απάντηση, και αλλοίμονο αν δεν δίναμε αυτή την απάντηση ως άνθρωποι. Και να πω και ότι αν δεν έχεις περάσει αυτή την απόλυτη τραγωδία, δεν μπορείς καν να διανοηθείς πώς μπορεί να νιώθει ο οποιοσδήποτε πατέρας, όχι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που έχει χάσει το παιδί του σε ένα δυστύχημα, έχει χάσει το παιδί του σε μια τραγωδία, μία εκ των οποίων είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης το αίτημα του κ. Ρούτσι. «Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μια απόφαση που είναι της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρέμβασης» είπε. «Και πάμε και σε πολιτικό επίπεδο. Σπεύδω να διαχωρίσω ξανά, όχι για εσάς και την πλειονότητα των δημοσιογράφων, αλλά και για κάποιους πονηρούς που μετατρέπουν απαντήσεις μας και απαντήσεις μου κατά των κομμάτων σε δήθεν απαντήσεις κατά των συγγενών, ότι δεν αναφέρομαι στους συγγενείς, αναφέρομαι στα κόμματα.

Και απευθύνω δύο ρητορικές ερωτήσεις. Τι μας ζητάνε τα κόμματα και συνολικά όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα και έχουν δημόσιες παρεμβάσεις, να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Ας βγουν να το πουν καθαρά: "Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη". Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δημοκρατία μας.

Και δεύτερο ερώτημα πάλι στο πολιτικό σύστημα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και όχι στους συγγενείς: Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μπορεί να υποβληθεί το οποιοδήποτε αίτημα. Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη; Εύκολες οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, αλλά οφείλουμε να τις θέσουμε» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διερωτήθηκε αν ζητείται να παρέμβει η κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη, ενώ απαγορεύεται. «Τώρα, είναι προφανές ότι αυτό δεν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε κυβερνήσεις στο παρελθόν που λειτουργούσαν κατά παραδοχή του υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, παρέμβαινε στη Δικαιοσύνη και έκανε ότι έκανε και κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη και έχουμε ακόμα και τώρα αποφάσεις σχετικά με αυτά. Εμείς τέτοια κυβέρνηση δεν είμαστε να παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη. Και θυμάμαι τις ίδιες απαντήσεις έχω δώσει και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο συνιστώντας υπομονή και άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία από τη δικαιοσύνη όπου με νηφαλιότητα οι πολίτες κατάλαβαν ποιοι πήγαν να κάνουν πολιτική καριέρα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων» είπε.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και αιτήματα τα οποία υποβάλλουν και καλά κάνουν και τα υποβάλλουν και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, και το μόνο που τους νοιάζει είναι να παίξουν καθυστερήσεις με μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Αναφέρομαι στην αντιπολίτευση και σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν δείξει κιόλας με τη στάση τους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν μια τραγωδία για να μείνουν ψηλά δημοσκοπικά. Τώρα μπορεί να βλέπουν ότι πέφτουν πάλι δημοσκοπικά, όσο και αν είναι αισχρό αυτό το οποίο λέω. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, ότι ένα κόμμα πολιτικά θέλει να επιβιώσει εκμεταλλευόμενο τον ανθρώπινο πόνο, αλλά υπάρχουν τέτοια κόμματα στη βουλή» σημείωσε.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη συγκλονίζεται με αυτόν τον πατέρα. Δεν είμαστε εμείς και οι άλλοι, αλλά στο θέμα του αιτήματος είναι η Δικαιοσύνη» τόνισε ο κ. Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας ότι είμαστε συντεταγμένο κράτος και πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε αυτές τις πολύ ουσιαστικές διακρίσεις. «Είναι απόφαση της Δικαιοσύνης. Τέλεια» είπε.

Σε ερώτηση για το τι αναμένουμε από την συνάντηση Μητσοτάκη -Ερντογάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Από κάθε διεθνή επαφή, από κάθε ενέργεια του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών, των αξιωματούχων της χώρας, να περιμένουμε ουσιαστικά μία ακόμα συνέχιση μιας προσπάθειας ενδυνάμωσης της χώρας και προβολής των εθνικών θέσεων. Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα, με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα, έχει επιλέξει τον διάλογο και με την γείτονα χώρα, με την Τουρκία και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που χαμηλώνει την Ελλάδα, την κονταίνει και έχει επιλέξει σε συνέχεια όσων έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να μην βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, ζητήματα κόκκινων γραμμών.Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια συζήτηση».

Σε ερώτηση για το εάν προβληματίζει την Ελλάδα η συνάντηση Ερντογάν- Τραμπ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν είναι δουλειά της Ελλάδας να προσδιορίζει τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής ετεροκαθοριζόμενη, δηλαδή σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλα κράτη. Προφανώς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και να πω ότι η αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στα F-35 ενόψει της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, περιορίζεται στη συνέχιση, για να το πούμε αυτό, των σχετικών συνομιλίων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, πριν από έξι χρόνια. Εμάς όμως τι μας ενδιαφέρει; Πού ήμασταν το '19 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου και που είμαστε σήμερα; Ήμασταν εκτός F-16 και εκτός F-35. Και η γείτονα χώρα ήταν μέσα και στα δύο. Σήμερα εμείς που είμαστε; Έχουμε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση αναβάθμισης των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35, χωρίς να πω τι συμβαίνει με άλλες χώρες, γιατί δεν είναι δικιά μας δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών. Εκείνο όμως που είναι αυτονόητο και το λέμε και είναι απαραίτητο να το πούμε, είναι ότι όποιοι εξοπλισμοί που λαμβάνονται δεν θα χρησιμοποιούνται σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος δηλαδή οποιοδήποτε συμμάχου. Μια διατύπωση που έχουμε καταφέρει και εμείς ως συμμαχικό κράτος να είναι αυτονόητο ότι σε κάθε έστω συζήτηση συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, συγκρίνεται με το μπόι της».

«Η Ελλάδα είχε χαμηλώσει πάρα πολύ, είχε κοντύνει πολύ από την προηγούμενη κυβέρνηση και η Ελλάδα τώρα έχει ψηλώσει ουσιαστικά. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα τις δύο εικόνες της Ελλάδας του '19 και της Ελλάδας του σήμερα και σε πολλά άλλα πράγματα, εγώ αναφέρομαι τώρα στα εξοπλιστικά προγράμματα και σε σχέση με τις ΗΠΑ και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας» πρόσθεσε.