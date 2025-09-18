Συνάντηση Παπασταύρου με Γιόργκενσεν – Τι βρέθηκε στο επίκεντρο

Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον κ. Jørgensen να συμμετέχει στις διεργασίες της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.

Συνάντηση με τον Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση της Ε.Ε., Dan Jørgensen, είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, τέθηκαν στο επίκεντρο οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο της ΕΕ, Ursula von der Leyen, στη φετινή ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα οι 8 «ενεργειακές λεωφόροι» που ανακοίνωσε η πρόεδρος. Οι τρεις από αυτές, μάλιστα, αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας διαδραματίζουν i) η ηλεκτρική διασύνδεση με τη Κύπρο, ii) η ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων στα Βαλκάνια και iii) οι διασυνδέσεις Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της σταθερότητας των τιμών και της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος ήταν ο κλιματικός στόχος για το 2040. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη θέσπισης ρήτρας αναθεώρησης στόχου με αντικειμενικά κριτήρια, κοινωνικοοικονομικών εκθέσεων ανά χώρα και ενισχυμένων ευελιξιών. «Μιλώ για μία ρήτρα αναθεώρησης στόχου, ώστε να αξιολογείται εάν αυτά που θα συμφωνήσουμε θα ισχύουν. Και δεν αναφέρομαι σε μια ρήτρα αναθεώρησης του στόχου, που θα είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος για να παρακαμφθεί ο στόχος ή να σταλεί ένα αδύναμο μήνυμα -- ότι ναι μεν συμφώνησαν, αλλά έχουν ρήτρα αναθεώρησης, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή, με οποιαδήποτε δικαιολογία, αυτό μπορεί να αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, αναφερόμαστε «σε μια ρήτρα αναθεώρησης με αντικειμενικά κριτήρια, που θα επιτρέπει, αν έχουν αλλάξει σημαντικά συνθήκες, να επαναξιολογήσουμε το στόχο με όρους ρεαλισμού. Οι ευελιξίες -- νομίζω ότι πρέπει να τις εξετάσουμε και να τις ενισχύσουμε. Και για την Ελλάδα, η ύπαρξη μιας κοινωνικοοικονομικής έκθεσης ανά χώρα είναι εξαιρετικά σημαντική».