Πούτιν: Πάνω από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με κορυφαίους βουλευτές, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιβραδύνει σκόπιμα την οικονομική της ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό και ότι η χώρα του, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, απέχει πολύ από την ύφεση.

«Είναι μια σκόπιμη ενέργεια. Είναι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πληθωρισμού και τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο Πούτιν.

