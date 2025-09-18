Συνάντηση Κακλαμάνη - Li Xi στη Βουλή για εμβάθυνση σχέσεων Ελλάδας-Κίνας

«Η Κίνα, η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι οι τρεις πυλώνες του παγκόσμιου πολιτισμού και αυτός είναι και ο λόγος των στενών δεσμών που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των λαών και των κυβερνήσεων μας… ».

«Η Κίνα, η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι οι τρεις πυλώνες του παγκόσμιου πολιτισμού και αυτός είναι και ο λόγος των στενών δεσμών που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των λαών και των κυβερνήσεων μας… ». Με αυτό το θερμό μήνυμα, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε σήμερα, στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, το μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου του κράτους, LI Xi.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης έκανε εκτενή αναφορά στην εμπειρία του από την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο Πεκίνο το 2008, όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων (παράδοση της ελληνικής σημαίας στη Κίνα που ήταν η διοργανώτρια χώρα). Τόνισε, μάλιστα, ότι τότε η Ελλάδα είχε δανείσει πολλά γλυπτά από το ελληνικό μουσείο για μία μεγάλη έκθεση στην κινεζική πρωτεύουσα. Σημείωσε, δε, ότι εκείνο που τον είχε εντυπωσιάσει ήταν η ατελείωτη ουρά επισκεπτών που περίμεναν για να δουν τα ελληνικά εκθέματα. «Ήταν ένα γεγονός που αποδείκνυε το έντονο ενδιαφέρον του κινεζικού λαού για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, ακόμη ότι, όπως του είχε επισημάνει και ο δήμαρχος του Πεκίνου εκείνη την εποχή, αν και παρόμοιες εκθέσεις είχαν διοργανωθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ελληνικό περίπτερο είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Από τη πλευρά του, ο κ. LI Xi εξέφρασε την εκτίμησή του για τη μακραίωνη φιλία των δύο λαών, η οποία πηγάζει από τη βαθιά ιστορία τους και την πολιτιστική κληρονομιά τους. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης και της οικοδόμησης γόνιμων γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών και προσκάλεσε το κύριο κ. Κακλαμάνη στην Κίνα το προσεχές διάστημα, ώστε να δει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα του μετά το 2008.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας, με έμφαση στη συνεργασία στο πεδίο του κοινοβουλευτικού διαλόγου και του πολιτισμού. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε άριστο κλίμα με ανταλλαγή δώρων, επιβεβαιώνοντας τη βούληση αμφοτέρων για εμβάθυνση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Από ελληνικής κοινοβουλευτικής πλευράς συμμετείχαν: Ο Γ' αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Αθανάσιος Μπούρας, η πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος-Κίνας, Ιωάννης Τραγάκης, ο γγ της Βουλής, Βασίλειος Μπαγιώκος, ο διπλωματικός σύμβουλος, Πληρεξούσιος Υπουργός Β' της Α9 Διεύθυνσης Ασίας και Ωκεανίας, Σπυρίδων Βούλγαρης, καθώς και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

Στην κινεζική αποστολή συμμετείχαν οι: Fu Kui, Deputy Secretary of the Central Commission for Discipline Inspection(CCDI) of the CPC, Deputy Director of the National Commission of Supervision(NSC), Zhang Fuhai, Deputy Secretary of CCDI, Deputy Director of NSC, Fang Qiu, Ambassador of Chinese Embassy to Greece, Li Mingxiang, Deputy Minister of the International Department of CPC (IDCPC), Sun Haiyan(F), Deputy Minister of IDCPC, Li Xinran, Standing Committee Member and General Secretary of CCDI.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ