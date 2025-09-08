Πολιτική | Διεθνή

Κατς σε Χαμάς: Απελευθερώστε τους ομήρους, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και θα εξοντωθείτε

Κατς σε Χαμάς: Απελευθερώστε τους ομήρους, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και θα εξοντωθείτε
«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ζήτησε σήμερα από τη Χαμάς να παραδοθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καλώντας το να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και σε πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», τόνισε ο Κατς.

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του βάσει του σχεδίου και ετοιμάζεται να επεκτείνει τους ελιγμούς του για να κατακτήσει τη Γάζα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

